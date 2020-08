ProSiebenSAT.1 Aktie: Die Aufgabe für die neue Woche ist klar!

Ende Juli mussten die Bullen bei der ProSiebenSAT1 Media-Aktie noch einen herben Rückschlag hinnehmen, denn der Kurs fiel im Anschluss an die Zahlen zum 2. Quartal bis auf 8,19 Euro zurück. Von diesem Tiefschlag erholte sich die Aktie allerdings recht schnell wieder.

Es gelang den Käufern, die Verluste in der vergangenen Woche wieder auszugleichen und die Aktie erneut an ihren 50-Tagedurchschnitt bei 9,90 Euro zurückzuführen. Dieser wurde zwar erreicht, aber noch nicht überschritten. Zusammen mit der runden 10,00-Euro-Marke stellt er in der neuen Woche deshalb die entscheidende Hürde dar.

Wird sie erfolgreich überwunden, könnte in einem ersten Schritt ein Anstieg auf das Hoch vom 16. Juni bei 10,91 Euro vollzogen werden. Kann diese Hürde erfolgreich genommen werden, könnte die Aufwärtsbewegung bis auf das Hoch vom 12. Mai bei 11,59 Euro fortgesetzt werden.

Scheitert die ProSiebenSAT1-Aktie jedoch daran, ihren 50-Tagedurchschnitt nachhaltig zu überschreiten, drohen ein Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends und ein Rückfall auf das Tief der Vorwoche bei 8,19 Euro. Wird es ebenfalls unterschritten, sind die Unterstützung bei 8,06 Euro und das Hoch vom 25. März bei 7,50 Euro die nächsten Ziele der Bären.

