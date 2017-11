Prize Mining: Die nächsten „big news“ winken schon

Wir hatten in den letzten Wochen schon mehrfach über die großen Fortschritte berichtet, die sich bei Prize Mining (WKN A2AQ71 / TSX-V PRZ) abzeichnen. Umfangreiche Explorationsarbeiten stehen 2017 auf dem Programm des kanadischen Unternehmens, das in British Columbia diverse Eisen im Feuer hat. Nun kann die Gesellschaft weitere Fortschritte von ihren Projekten melden.

Im Fokus steht dabei zum einen das Daylight-Projekt, das in der Nähe der Kena-Liegenschaft liegt. Frühere Bergbauaktivitäten haben hier bereits hohe Goldmineralisierungen zutage gefördert. Vier ehemalige Goldminen liegen auf dem Areal, bis zu 37 Gramm Gold pro Tonne Gestein wurden hier gefunden. Spitzenwerte aus früheren Zeiten, an die Prize Mining anschließen will.

1.700 Bohrproben werden analysiert

Mit einem umfassenden Bohrprogramm hat die Company das Areal untersucht und kann nun ersten Vollzug melden. „Wir sind erfreut, dass wir unser Bohrprogramm auf der Liegenschaft Daylight abgeschlossen haben und erwarten mit Spannung unsere Analysenergebnisse“, sagt der Chief Executive Officer des Unternehmens, Feisal Somji. An elf Bohrplätzen hat man zuletzt 18 Bohrungen abgeteuft, die auf eine Gesamtbohrstrecke von fast 2,7 Kilometern kommen. Es sollen aus den Bohrkernen rund 1.700 Proben analysiert werden. Von acht der 18 Bohrungen wurden die Kerne bereits zur Analyse geschickt.

Toughnut-Bohrungen sollen in Kürze starten

Zum anderen gibt es Neuigkeiten vom Toughnut-Projekt. Das Areal stellt die Verbindung zwischen Kena und Daylight her, ist damit ein wichtiges Puzzlestück in der Strategie von Prize Mining. Für Toughnut ist ebenfalls ein Bohrprogramm geplant, die Vorbereitungen befinden sich auf der Zielgeraden. „Das Genehmigungsverfahren für das geplante Kernbohrprogramm ist in der Endphase der Beratungen“, teilt das kanadische Rohstoffunternehmen nun mit. Mit den Freigaben kann also kurzfristig gerechnet werden. Prize Mining erwartet noch im laufenden Monat, die Bohrarbeiten auf Toughnut starten zu können. Zunächst wird die Gesellschaft einige Bohrziele in Angriff nehmen, die man mit hoher Priorität versehen hat.

An der kanadischen TSX Venture Exchange hat die Aktie von Prize Mining den gestrigen Handel auf einem unveränderten Kursniveau bei 0,43 Kanadischen Dollar abgeschlossen. Im Tradegate-Handel an der deutschen Börse wurden für den Anteilschein zuletzt 0,289 Euro gezahlt, ein Kursgewinn von knapp 2 Prozent.



