Prize Mining denkt strategisch

Feisal Somji hat ein Ziel: Der Mitbegründer von Rio Alto Mining will das Goldprojekt Kena seines Unternehmens Prize Mining (WKN A2AQ71 / TSX-V PRZ) ebenso schnell in Produktion bringen wie damals die La Arena-Mine von Rio Alto. Und ein wichtiges Puzzleteil in dieser Hinsicht dürfte die Personalie sein, die Prize heute meldete.

Denn wie es vom Unternehmen heute hieß, wurde Michael McPhie zum Director des Unternehmens berufen. In seiner mehr als 20 Jahre dauernden Karriere hat Herr McPhie in ganz Kanada und weltweit in führenden Positionen in der Bergbaubranche gearbeitet. Er ist Spezialist für Projektentwicklung, Projektfinanzierung und für die regulatorischen Aspekte (Genehmigungsverfahren) des Bergbaus.

Herr McPhie ist zurzeit Executive Chairman von IDM Mining (WKN A1157R), Chairman und (Interims-) CEO von Independence Gold (WKN A1JRP) sowie Gründer und CEO von Falkirk Resource Consultants einem Beratungsunternehmen für Genehmigungen und behördliche Prozesse in Verbindung mit JDS Energy and Mining Ltd.

Darüber hinaus war er Gründungs-CEO von Curis Resources, einem Kupferunternehmen, das 2014 von Taseko Mines übernommen wurde, und diente als Director bei Silver Quest Resources bis zu deren Übernahme durch New Gold 2012. Zudem hatte Herr McPhie die Rolle des CEO der Mining Association of British Columbia (MABC) und bis vor Kurzem des Chairmans der Association for Mineral Exploration BC (AMEBC) inne.

Es ist also zu verstehen, warum sich Herr Somji freut, dass Herr McPhie zum Team von Prize Mining stößt. Denn seiner Ansicht nach wird die Erfahrung von Herrn McPhie in Bezug auf Genehmigungen und behördliche Vorgänge in Britisch Columbia auf Grund seiner Tätigkeit bei Falkirk sowie AMEBC und MABC entscheidend für die schnelle Entwicklung von Kena sein. Die Expertise von Herrn McPhie bei der Entdeckung und Entwicklung von Bergbauprojekten werde zudem auch für die Zukunftspläne des Unternehmens von großer Bedeutung sein, so Herr Somji.



