Prize Mining - Strategische Akquisition mit hochgradigem Potenzial

Die kanadische Prize Mining (WKN A2AQ71 / TSX-V PRZ) entwickelt unter der Führung des Rio Alto Mining-Mitbegründers Feisal Somji die Kupfer- und Goldliegenschaft Kena-Daylight, die man wie damals Rio Alto sehr schnell in Produktion bringen will. Dazu gehört auch, dass man sich strategisch wichtige Gebiete – wie brandaktuell gemeldet die Toughnut-Liegenschaft – sichert, die im Westen an Prize Minings Daylight-Liegenschaft grenzt. Doch Toughnut ist nicht nur von strategischer Bedeutung; das Projekt weist auch teilweise extrem hohe, historische Goldgehalte auf!

Toughnut erstreckt sich über 1.010 Hektar anschließend an die westliche Flanke der Daylight-Liegenschaft, wo Prize gerade ein umfassendes Explorationsprogramm anstößt (Wir berichteten.). Die Toughnut-Claims decken dabei 3,5 Kilometer Streichlänge der so genannten Silver King-Bruchzone ab, unter anderem den größten Teil des vererzten Gebiets zwischen dem Hauptblock Starlight/Daylight und dem Sand-Block im Nordwesten, sodass ihnen strategische Bedeutung zukommt.

Denn wie Feisal Somji, President und CEO des Unternehmens, erklärte, hat man damit insgesamt nun Kontrolle über den nach Ansicht von Prize wichtigsten Teil der Silver King-Bruchzone. Und laut Herrn Somji wird das neue Land eine wichtige Rolle im Explorationsprogramm des Sommers spielen, das Bohrungen im Herbst vorbereiten soll.

Toughnut ist aber auch in sich selbst ein sehr interessantes Gebiet. Denn die Toughnut-Verwerfung, auf der auch alte Gruben, Schächte und Gräben zu finden sind, wurde bereits 1989 beprobt, wobei hohe Goldgehalte von 6,64, 8,65 und 32,8 g/t Gold zusammen mit Silber zwischen 33 und 175 Gramm pro Tonne nachgewiesen wurde. 2010 durchgeführte Diamantkernbohrungen erbrachten unter anderem 6,9 g/t Gold und 143 g/t Silber über 2,0 Meter und 4,05 g/t Gold über 8,0 Meter!

Die Gold Eagle-Verwerfung, für die es allerdings keine offiziellen Daten bei den Behörden gibt, liegt 500 Meter nördlich und wurde 1988 erbohrt, wobei angeblich bis zu 90 g/t Gold nachgewiesen wurden. Auch hier folgten 2010 weitere Bohrungen, die unter anderem 4,02 g/t Gold und 9,52 g/t Silber über 24,33 Meter erbrachten – inklusive 4,0 Metern mit 14,47 g/t Gold und 3,46 g/t Silber. Diese Zone wurde in eine Tiefe von nur 73 Metern getestet und bleibt im Streichen und abfallend offen.

Insgesamt muss Prize für die Toughnut-Liegenschaft 150.000 CAD in bar zahlen, 250.000 Aktien ausgeben und 750.000 CAD an Explorationsausgaben innerhalb von 5 Jahren tätigen. Das ist, angesichts der strategischen Bedeutung für Prize und des Potenzials auf hochgradige Goldvererzung, unserer Ansicht nach ein Schnäppchen!

Prize ist, wie wir in unserer Erstvorstellung vor Kurzem berichtet hatten, das neue Projekt des Rio Alto-Mitbegründers Feisal Somji, der die Liegenschaft, auf der später die La Arena-Mine des Unternehmens errichtet wurde, identifiziert und erworben hat. Und Rio Alto konnte Herr Somji mit seinem Team schnell zu einer rentablen Produktion führen, bevor das Unternehmen schließlich für mehr als 1 Mrd. Dollar von Tahoe Resources (WKN A1C0RA) übernommen wurde!

Auch mit Prize Mining will Herr Somji schnelle Fortschritte erzielen und ein Sommerexplorationsprogramm ist bereits durchgeplant, worauf im Herbst erste Bohrungen folgen sollen. Die Kena-Daylight/Starlight-Liegenschaft verfügt bereits über eine Ressource von 481.000 Unzen Gold in der Kategorie angezeigt sowie von 1,318 Mio. Unzen Gold in der Kategorie geschlussfolgert, die nun ausgebaut werden soll. Auch bei Prize ist natürlich die Exploration ein riskantes Geschäft ohne Erfolgsgarantien, doch die erwiesene Expertise des Managements und die historischen Daten bedeuten unserer Ansicht nach, dass Prize Mining gute Chancen hat, die nächste Rio Alto Mining zu werden.



