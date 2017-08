Prize Mining: Ein Rekordwert!

Die Verantwortlichen vonPrize Mining (WKN A2AQ71 / TSX-V PRZ)haben anstrengende Wochen hinter sich. Um das Potenzial des Daylights-Projekts besser abschätzen zu können, hat man dort und auf Toughnut mit Hilfe der Experten von Terralogic Exploration verschiedene Explorationsaktivitäten durchgeführt. Dabei wurden unter anderem auf dem ganzen Gebiet mehr als 1.200 Bodenproben genommen

Diese Arbeiten auf dem mehr als 9.000 Hektar umfassenden Areal im Südosten von British Columbia (Kanada) wurden vor einigen Wochen abgeschlossen. Jetzt liegen die ersten Daten dieser Untersuchungen vor. Kurz zusammengefasst: Diese können sich sehen lassen!

Es wird klar, dass es auf der kanadischen Liegenschaft mindestens zwei große und aussichtsreiche geochemische Trends gibt. Einer dieser Trends ist ein Kilometer lang und 300 Meter breit. Auf dieser Great Western Anomalie wurden 48 besonders auffällige Bodenproben genommen. Im Norden dieses Abschnitts hat man in den Proben bis zu 745 ppb Gold gefunden.

Zusätzliche Erkundungen auf dem Daylights-Projekt

Als Konsequenz aus diesen Funden hat man sich wenig überraschend entschlossen, das Gebiet weiter zu erkunden. In einer weiter Explorationsphase soll dort ein 300 Meter langer Schürfgraben entstehen. So sollen weitere Daten zu der Anomalie gesammelt werden, um die bisherigen Erkenntnisse zu verfeinern.

Auf jeden Fall noch spektakulärer klingt das, was man auf dem 1,3 Kilometer langen Daylight-Starlight-Trend analysiert hat. Hier gibt es neun Proben mit einem Goldgehalt von mehr als 100 ppb. Der Rekordwert liegt dort bei 8.009 ppb Gold. Dies ist für die Region ein neuer Rekord. Noch nie seit dem Start der Aufzeichnungen vor weit mehr als 40 Jahren hat es beim Silver King Schersystem eine solch reichhaltige Goldprobe gegeben.

Nächste Explorationsschritte stehen an

Diese Daten geben deutliche Hinweise darauf, wie es bei Prize Mining weitergehen soll. Im August und September soll auch anhand dieser Daten der nächste Schritt der Erkundungen angegangen werden. Dies macht Feisal Somji, der Vorstandschef von Prize Mining, deutlich. Er ist begeistert von den ersten Daten. Er will die aktuellen Zahlen, die Daten der historischen Bodenproben sowie der früheren Bohrungen und der geophysikalischen Analysen auswerten und nutzen, um die kommenden Arbeiten festzulegen. In der zweiten Phase der Arbeiten wird es ein Schürfprogramm geben. In der dritten Phase soll es mit den Bohrungen losgehen. Laut Zeitplan sollen die Arbeiten noch im August bzw. im September starten.

Noch liegen aber nicht alle Daten vor, vor allem die Ergebnisse von Toughnut fehlen bisher. Diese sollten jedoch in den kommenden Tagen publiziert werden. Dann kann man sich in die Vorbereitung der nächsten Schritte stürzen.

An der Börse werden die aktuellen Ergebnisse gut aufgenommen. Die Aktien von Prize Mining legen in Frankfurt 14,3 Prozent zu, das Papier notiert bei 0,224 Euro.







Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien Prize Mining Corp. halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Prize Mining Corp. steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.