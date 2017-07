Prize Mining – Datenflut von Goldprojekten Daylight und Toughnut zu erwarten

Vergangenen Monat hatte die kanadische Prize Mining (WKN A2AQ71 / TSX-V PRZ) die erste Phase der Explorationsaktivitäten auf seinen Projektgebieten Daylight und Toughnut angekündigt. Nun hat man diese Arbeiten abgeschlossen, sodass in Kürze eine wahre Flut von Informationen zu erwarten ist.

Denn die von Prize beauftragten Experten von Terralogic Exploration haben nicht nur ein detailliertes geochemisches Bodenprobenprogramm, sondern auch eine umfassende Begehung und geologische Strukturanalyse auf beiden Projektgebieten durchgeführt. Darüber hinaus wurden hochauflösende Magnetikuntersuchungen sowie geophysikalische VLF-EM Untersuchungen auf dem Gebiet von Daylight vorgenommen. Die geophysikalische Untersuchung der Toughnut-Liegenschaft wird sich dann mit den Arbeiten der zweiten Phase überschneiden.

Diese wird im August angestoßen gefolgt von der dritten Phase Anfang September, in der dann Bohrungen durchgeführt werden.

Im Rahmen der geochemischen Untersuchung wurden insgesamt 1.289 Bodenproben verteilt auf 32,23 Linienkilometer auf beiden Liegenschaften – Daylight und Toughnot - entnommen. Hinzu kamen 326 Stichproben und Mischproben aus Gestein von historischen Gräben, Stollen etc. als Teil der Begehung und strukturellen Kartierung.

Strategische Teile des Gebiets, auf dem man die geochemischen Erkundungen durchgeführt hat, wurden zudem mit Magnetikuntersuchungen inspiziert. Prize will die so gewonnenen Daten dann nutzen, um die Ziehung der Gräben in Phase Zwei und die Bohrungen in Phase Drei zu planen.

Wie gesagt, dürften in Kürze zahlreiche Informationen zu den bisherigen Arbeiten eintreffen, die dann schon einmal ein genaueres Bild vom Potenzial der Liegenschaften Daylight und Toughnut zeichnen werden. Wir halten die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden.



