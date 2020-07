Private Equity hebt Vermögensverwaltung auf neues Level

- Private Equity verbessert Chance-Risiko-Profil langfristiger Lösungen.

- Wahl geeigneter Vehikel für Privatanleger entscheidend.

- Private Equity muss sinnvoll in Vermögensallokation eingebettet sein.



Kempten, 16. Juli 2020 - Neben Aktien können Private-Equity-Beteiligungen ein wichtiger Baustein einer langfristigen Vermögensplanung sein, so die Experten der Bayerische Vermögen Management AG (BVM AG). „Ergänzt man ein ausgewogenes Aktienportfolio um hochwertige Private-Equity-Investments, wirkt sich das kurzfristig positiv auf das Risikoprofil aus und steigert langfristig die Ertragschancen“, so Jürgen Steinhauser, Portfoliomanager der BVM AG. Ersterer Effekt liegt daran, dass Private-Equity-Investments unter kurzfristigen Marktschwankungen deutlich weniger leiden, als Aktien. Die langfristig besseren Renditechancen sind dem größeren Wachstumspotenzial dieses Segments geschuldet.

Jährliche Renditen von 14 Prozent möglich

„Wenn sich Investoren in Private Equity engagieren, partizipieren sie von Anfang an von den Zukunftsperspektiven noch junger Geschäftsmodelle. Kommt ein Unternehmen an die Börse, ist ein großer Teil dieses Potenzials bereits ausgeschöpft“, weiß Steinhauser. Trotz der vielversprechenden Chancen betont der Experte, wie wichtig es ist, auf geeignete Vehikel zu setzen. „Investments in Private Equity sind in der Regel erst ab hohen sechsstelligen Beträgen möglich. Bieten Unternehmen Lösungen für den kleinen Geldbeutel, sollten Anleger zunächst einmal hellhörig werden“, so Steinhauser und warnt vor Risiken insbesondere für unbedarfte Privatanleger.

Die BVM setzt bei Private-Equity-Investments auf die über Jahre gewachsene Geschäftsbeziehung zur Matador Partners Group. Das Schweizer Unternehmen ist auf Beteiligungen auf dem Zweitmarkt für Private Equity spezialisiert und existiert seit mehr als einem Jahrzehnt. Bereits nach der Finanzkrise legte das Unternehmen mit gezielten Beteiligungen an Wachstumsunternehmen einen soliden Grundstein für die langfristigen Renditen der partizipierenden Aktionäre. Auf Sicht von sieben Jahren erzielten die Beteiligungen im Mittel eine jährliche Rendite von rund 14 Prozent. Damit sticht die Matador Partners Group mehrere Branchen-Benchmarks, wie etwa den iShares listed Private Equity ETF, aus.

Private Equity gehört auch für konservative Investoren dazu

„Kunden unserer Vermögensverwaltungslösungen haben nicht nur sorgsam ausgewählte und auf Herz und Nieren geprüfte Fonds und Qualitätsunternehmen im Depot, sondern dank der engen Geschäftsbeziehung zu Matador auch die Börsen-Stars von morgen. Auch Facebook oder Netflix waren einmal Private-Equity-Unternehmen und haben Investoren der ersten Stunden attraktive Renditen beschert“, betont Steinhauser. Für Privatanleger, die sich mit Private Equity auseinandersetzen, kommt es neben vertrauenswürdigen Anlagevehikeln entscheidend auf eine vernünftige Vermögensallokation an. „Smart allokiert, können Wachstumsunternehmen ein Portfolio kurzfristig stabilisieren und langfristig für überdurchschnittliche Renditen sorgen. Private Equity gehört daher selbst für sicherheitsorientiere Investoren langfristig dazu“, so Steinhauser.

Über die Bayerische Vermögen Management AG:

Der Vermögensverwalter mit Niederlassungen in Kempten, Bad Reichenhall und Braunschweig bietet seinen Kunden seit 2016 vielfältige Lösungen für den langfristigen Vermögensaufbau. Das Unternehmen ist nach § 32 KWG lizensiert und betreut Kunden ab einer Anlagesumme von 30.000 Euro in sogenannten Strategiedepots und Kunden ab einer Anlagesumme von 300.000 Euro in Individualdepots. Neben Strategiedepots auf Basis von Investmentfonds in verschiedenen Risikoklassen, bietet die Bayerische Vermögen Management AG mit den Strategien „Globale Marktführer“, „Globale Marktführer Plus“ und „Digitalisierungsgewinner“ auch Produkte mit Einzeltitelauswahl an. Das Selbstverständnis des Vermögensverwalters fußt auf langfristigen und vertrauensvollen Kundenbeziehungen sowie einer transparenten Kostenstruktur.

