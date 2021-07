Privatanleger sind bullish auf US-Indizes – Buy-the-dip-Strategie im Fokus

Europäische Privatanleger waren in der vergangenen Woche bullish auf den US-Aktienmarkt, was gemäß Spectrum Markets, dem paneuropäischen Handelsplatz für verbriefte Derivate, auf eine Buy-the-dip-Strategie hindeutet.

Der SERIXTM-Indikator von Spectrum Markets spiegelt die Stimmung der europäischen Privatanleger (weitere Informationen zur Methodik siehe unten) wider und verzeichnete für den S&P und den Dow Jones am 19. Juni mit 119 bzw. 116 sein Monatshoch. Dies deutet darauf hin, dass Privatanleger in der vergangenen Woche den markanten Rückgang an den US-Aktienmärkten am Montag nutzten, um auf tieferen Kursniveaus einzusteigen. Die Korrektur hatte ihren Ursprung in aufkommenden Befürchtungen, dass ein Wiederanstieg der Covid-Fälle das globale Wirtschaftswachstum verlangsamen würde.

„Der starke Anstieg der SERIX-Werte für diese wichtigen US-Indizes zu einem Zeitpunkt als der breitere Markt nachgab, deutet darauf hin, dass europäische Privatanleger die Korrektur für Käufe nutzten und damit eine Buy-the-dip-Strategie verfolgen“, so Thibault Gobert, Sales Executive bei Spectrum Markets.

Über SERIXTM

Der Spectrum European Retail Investor Index (SERIXTM) nutzt die paneuropäischen Handelsdaten der Börse, um die Stimmung der Anleger gegenüber der aktuellen Entwicklung an den Finanzmärkten zu beleuchten.

Der Index wird auf monatlicher Basis berechnet, indem der Anteil der Trades mit fallender Tendenz vom Anteil der Trades mit steigender Tendenz abgezogen wird. Daraus ergibt sich ein einzelner Wert (basierend auf 100), der die Stärke und Richtung der Stimmung anzeigt:

SERIXTM = (% Trades mit steigender Tendenz - % Trades mit fallender Tendenz) + 100

Als Trades mit steigender Tendenz gelten Käufe von Long-Instrumenten und Verkäufe von Short-Instrumenten seitens Privatanlegern. Trades mit fallender Tendenz sind Verkäufe von Long-Instrumenten und Käufe von Short-Instrumenten von Privatanlegern. Trades, die von Privatanlegern gematcht werden, werden nicht berücksichtigt.

