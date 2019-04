Pretium stellt neuen Minenplan vor – Aktie im Aufwind

Die Aussichten für Pretium Resources (WKN A1H4B5 / TSX PVG) haben sich verbessert. Die Aktie des Goldproduzenten legte am gestrigen Donnerstag um fast 9% zu, nachdem das Unternehmen „robuste“ Wirtschaftlichkeitsdaten und Pläne ankündigte, Produktion, Exploration und Ressourcen auf der Gold- und Silbermine Brucejack zu steigern.

Wie Pretium nämlich gestern bekannt gab, soll der Durchsatz der Brucejack-Mine im Verlauf dieses Jahres von 2.700 auf 3.800 Tonnen pro Tag oder 40,7% steigen. Um das höhere Erzvolumen zur Verfügung zu haben, das dafür benötigt wird, hat das Unternehmen die Minenentwicklung bereits hochgefahren, um eine größere Anzahl von Sohlen zu erreichen.

Hinzu kommt, dass Pretium im ersten Quartal über 24.000 Meter an Untertagebohrungen eines auf 70.000 Meter ausgelegten Bohrprogramms abgeschlossen hat.

Die Zahlen von Brucejack schwankten zuletzt und die Goldproduktion des Jahres 2018 blieb hinter den Erwartungen zurück. In den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres förderte Pretium 96.342 Unzen Gold, sodass die Mine im zweiten Halbjahr fast 189.000 Unzen lieferte – oder 95% der vom Unternehmen erwarteten 200.000 Unzen. Auf das Gesamtjahr gesehen, erreichte die Goldproduktion auf Brucejack 3760.000 Unzen oder 97% der Prognose von 387.000 Unzen.

Das Unternehmen legte einen aktualisierten Minenplan für die Zonen Valley of the Kings und West vor, der einen jährlichen Goldausstoß von mehr als 525.000 Unzen über zehn Jahre und über 440.000 Unzen pro Jahr für die restlichen vier Jahre vorsieht. Für die ersten zehn Produktionsjahre rechnet Pretium dabei mit so genannten „all-in sustaining costs“ (AISC) von 535 USD pro Unze.

Die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven auf Brucejack gibt Pretium mit 16 Mio. Tonnen bei durchschnittlich 12,6 Gramm Gold und 59,3 Gramm Silber pro Tonne an. Das entspricht enthaltenen 6,4 Mio. Unzen Gold und 30,5 Mio. Unzen Silber. Die Reserven eingeschlossen verfügt Brucejack über gemessene und angezeigte Ressourcen von 18,6 Mio. Tonnen bei 14.2 Gramm Gold und 81,6 Gramm Silber pro Tonne, was 8,5 Mio. Unzen Gold und 48,7 Mio. Unzen Silber entspricht. Die geschlussfolgerte Ressource beträgt 7,8 Mio. Tonnen bei 12 Gramm Gold pro Tonne und 51,3 Gramm Silber je Tonne. Das sind zusätzliche 3 Mio. Unzen Gold und 13 Mio. Unzen Silber.

Die Pretium-Aktien schloss gestern an der TSX bei 11,82 CAD und damit einem Plus von 8,84%. Damit weist das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 2,18 Mio. CAD auf.



