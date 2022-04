Preisrücksetzer bei Gold und Silber sind Kaufgelegenheiten

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Aktuell setzen ein starker US-Dollar und steigende Anleiherenditen dem Goldpreis zu

Der Goldpreis hat ein Zwei-Monats-Tief erreicht, Silber ein Neun-Wochen-Tief. Der Dollar-Index befindet sich auf dem höchsten Stand seit März 2020, dazu kommen die Anleiherenditen, die sich nach oben bewegen. Dies setzt Gold und Silber derzeit zu. Aber selbst, wenn kurzzeitig der US-Dollar im Vergleich zum Gold stark gefragt ist, so ändert dies nichts an der langfristig guten Performance der beiden Edelmetalle. Vielmehr kann ein Anleger jetzt günstiger einsteigen. US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit liefern 2,77 Prozent Rendite pro Jahr, also noch deutlich unter der Drei-Prozent-Marke. Der Russland-Krieg und die Lockdowns in China drücken auf die Konjunktur, da sieht es auf der anderen Seite des Atlantiks besser aus. Die Euro-Währung hat, gebeutelt von steigenden Energiekosten, ein Fünf-Jahres-Tief erreicht. Doch die Zinssorgen sollten nicht vom Wert des Goldes als sicherer Hafen ablenken.

Viele machen sich Sorgen angesichts der Explosion der Energiepreise und der Inflation, auch um die Weltwirtschaft. Der ehemalige Präsident des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung Hans-Werner Sinn malt ein eher düsteres Bild, was auf uns zukommt. Die einseitige Abhängigkeit von Russland ließe uns jetzt in der Falle zappeln, so Sinn. Nicht nur für die nächsten zehn oder 15 Jahre seien die guten Zeiten vorbei, sondern für längere Zeit. Ein großes Problem sieht Sinn besonders im demografischen Wandel. Viele, die sogenannten Baby-Boomer gehen jetzt dann in Rente und die folgende Arbeitsbevölkerung schrumpft. Attraktive Sparformen (die Riesterrente gehört nicht dazu) fehlen. Da bleibt nur die Erkenntnis, dass jeder selbst vorsorgen muss. Eine Möglichkeit ist es in Gold und Silber zu investieren, um dieser Entwicklung etwas entgegensetzen zu können. Hier zwei Beispiele. Osisko Development setzt auf Goldprojekte in Kanada und Mexiko. Flaggschiffprojekt ist das Cariboo-Goldprojekt in British Columbia, Bohrungen ergaben bis zu fast 280 Gramm Gold je Tonne Gestein. Aurania Resources legt den Fokus auf Gold und Kupfer in Ecuador, dort speziell auf sein The Lost Cities Cutucu-Projekt. Dazu kommen noch Partnerschaften und Joint Ventures.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/) und Osisko Development (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/).

