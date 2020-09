Powercell Sweden-Aktie – Das wird jetzt sehr brenzlig!

Die Powercell Sweden-Aktie hat doch deutlich von ihren noch Anfang Juli erreichten Tops verloren! Von rund 35 Euro ging es bis auf circa 21 Euro zurück! Das es bei Wasserstoff-Aktien auch einmal sehr volatil rauf und runter geht – völlig normal! Zudem wurde mit der Korrektur seit Anfang Juli auch eine stark überkaufte Chartstruktur komplett abgebaut! Und ganz wichtig: Die Korrektur verläuft bislang noch im langfristigen Aufwärtstrendkanal! Dieser kann seit April 2019 konstruiert werden! Allerdings wird es nun langsam brenzlig!

Denn mit den jüngsten Abgaben wird gegenwärtig nicht nur dieser seit April 2019 bestehende Aufwärtstrend erreicht und getestet – sondern auch die hier verlaufende 200-Tage-Linie. Diese notiert bei 22,12 Euro! Dieser langfristig wirkende gleitende Durchschnitt fungierte in den vergangenen Monaten als sehr starke Unterstützung! So auch im Crash-Monat März 2020! Jedes weitere Tief in der Korrekturbewegung würde somit die Gefahr eines Bruchs des Trends und der 200-Tage-Linie erhöhen mit entsprechend negativen Konsequenzen aus Sicht der Chartanalyse! So wäre selbst ein erneuter Test des März-Tiefs einzuplanen! Eine klare Aufhellung ergibt sich hingegen bei einer Ablösung von der 200-Tage-Linie nach oben mit Break der 50-Tage-Linie!





