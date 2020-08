Powercell Sweden-Aktie – Mehr Umsatz, mehr Verluste!

Die Zahlen sind da! PowerCell Sweden hat die Daten zum zweiten Quartal 2020 veröffentlicht. Der Umsatz konnte um 42% gesteigert werden. Zurückzuführen sei dies auf anhaltend hohe Verkäufe an Bosch sowie eines Auftrags für einen führenden europäischen Schiffsbauer! Negative Währungseffekte sowie steigende Kosten für Verkauf und Verwaltung sowie für F&E (Forschung und Entwicklung) führten allerdings zu einem verringerten Betriebsergebnis. Zudem verringerten sich die Aktivitäten in China aufgrund der Corona-Pandemie – dies hätte jedoch keine wesentlichen Auswirkungen auf den Gesamtumsatz und die Rentabilität des Unternehmens – so PowerCell Sweden.

Egal wie man die Zahlen interpretiert – die Umsätze steigen und die Investitionen in F&E sowie den Verkauf zeigen weiteres Wachstum im Unternehmen an. Ob allerdings die augenscheinlich hohe Marktkapitalisierung gerechtfertigt ist, sei einmal dahin gestellt. Für langfristige Anleger zumindest gilt: Die PowerCell Sweden-Titel verlaufen im langfristigen Aufwärtstrendkanal. Dessen Aufwärtstrend-Linie notiert gegenwärtig bei circa 21 Euro, die 200-Tage-Linie notiert bei 21,48 Euro. Sollten die Zahlen nun die Anleger ein wenig verschrecken, so ist aus Sicht der Chartanalyse im Bereich der Aufwärtstrendlinie grundsätzlich auf Kaufsignale zu achten. Vom gegenwärtigen Bild wäre ein Rebreak der 50-Tage-Linie ein erstes positives Signal!





