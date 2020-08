Powercell Sweden-Aktie – Hoffnung vor den Zahlen!

Es wird langsam ernst! Am 20. August erwarten die Anleger von PowerCell Sweden die Veröffentlichung des „Interim report second quarter 2020“! Im Vorfeld der Zahlen eine abwartende Haltung im Kurs – jedoch mit einer starken Stabilität des Aktienkurses! So darf im Bereich der Marke um 25 Euro mit Unterstützung und erstem Kaufinteresse gerechnet werden – im Bereich der 50-Tage-Linie, die bei 28,32 Euro verläuft, hingegen mit Widerstand! So pendelte der Wert die vergangenen Handelstage hin und her – mit stabil-freundlicher Tendenz! Damit wird allerdings auch ein Richtungssignal aus der Chartanalyse bei einem Ausbruch aus der Range der vergangenen Handelstage ausgelöst. Nachhaltig dürfte dieses Signal aber erst mit Vorlage des Zahlenwerks werden!

Ein Ausbruch aus der Range nach unten mit einer kompletten Negierung der jüngst freundlich-stabilen Verfassung wäre kurzfristig negativ mit Ziel 200-Tage-Linie in Verbindung mit dem langfristigen Aufwärtstrend. Nach oben hingegen dürfte die runde 30er-Zone eine kurze Widerstandszone darstellen – grundsätzlich wäre jedoch ein Ausbruch nach oben vor allem per Tagesschlusskurs ein Signal für eine Trendfortsetzung!





