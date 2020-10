PowerCell Sweden: Die Bullen geben Vollgas!

Weitere Suchergebnisse zu "Powercell Sweden":

Die PowerCell Sweden-Aktie vermochte bis zum 7. Juli auf ein Hoch bei 36,28 Euro anzusteigen. Danach ging der Kurs in einen Abwärtsbewegung über. Sie konnte lange Zeit nicht beendet werden, sodass das Tief dieser Bewegung erst am 24. September auf dem Niveau von 19,50 Euro erreicht wurde.

Danach vollzog die Aktie zunächst einen Anstieg bis an den 50-Tagedurchschnitt. Es dauerte einige Zeit, bis der gleitende Durchschnitt überwunden werden konnte. Seit gestern geben die Bullen allerdings wieder Vollgas. Sie durchbrachen den EMA50 bei 23,48 Euro und stiegen in der Spitze bis auf 26,76 Euro an.

Auch heute wird die dynamische Rallye fortgesetzt, sodass am späten Vormittag bereits Kurse oberhalb von 27,44 Euro erreicht werden konnten. Das nächste Ziel der Bullen ist nun das Hoch vom 17. Juni bei 29,84 Euro. Es könnte noch in dieser Woche erreicht werden. Danach sollte versucht werden, bis auf das Hoch vom 13. Juli bei 33,68 Euro vorzustoßen.

Scheitern die Bullen jedoch daran, die Aufwärtsbewegung weiter fortzusetzen, sollte versucht werden, einen Rückfall unter das Hoch vom 15. April bei 26,30 Euro zu verhindern. Gelingt das nicht, dürfte die PowerCell Sweden-Aktie erneut auf ihren 50-Tagedurchschnitt bei 23,48 Euro zurückfallen.

