PowerCell Sweden Aktie: Weiter völlig neben der Spur!

Die Aktie von PowerCell Sweden kommt einfach nicht mehr zurück in die Spur: Vor dem Wochenende gab es eine leichte Erholungstendenz, in der neuen Woche allerdings traf es die Papiere des schwedischen Brennstoffzellen-Produzenten umso härter: Sowohl am Montag als auch Dienstag rutschte die PowerCell-Aktie deutlich nach unten, der Mittwoch startete ebenfalls im roten Bereich bei nur noch rund 24,40 Euro. Seit ihrem jüngsten Höchststand bei knapp 27,50 Euro hat die Aktie in gerade einmal fünf Handelstagen rund zehn Prozent an Wert eingebüßt – trotz prinipiell ermutigender Quartalszahlen.

PowerCell schwächelt bei Betriebsergebnis

Denn PowerCell Sweden hatte am Donnerstag vermeldet, dass man den Umsatz im zweiten Quartal von 15,5 auf 22 Millionen Schwedische Kronen oder um 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal gesteigert habe. „Anhaltend hohe Verkäufe“ an Bosch sowie ein Auftrag über ein Megawatt-System durch einen führenden europäischen Schiffsbauer gab man zur Begründung an. Allerdings verschlechterte sich das Betriebsergebnis – vor vergleichbaren Posten – bei PowerCell: Waren im Vorjahr zwischen April und Juni noch 16,7 Millionen Kronen Minus aufgelaufen, waren es nun 28,3 Millionen Kronen. Dies sei insbesondere auf negative Währungseffekte, eine geringere Bruttomarge, höhere Kosten für Verkauf und Verwaltung sowie Mehrausgaben für Forschung und Entwicklung zurückzuführen, hieß es.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei PowerCell Sweden?

Börsenwert noch immer verdreifacht

Die Anleger hat das alles offenbar nicht überzeugt: Nachdem die PowerCell-Aktie am 7. Juli noch bei einem Kurs von 36,26 Euro gehandelt wurde, zugleich ein neues Allzeithoch, ging es seitdem tendenziell nur noch abwärts. Um wieder in diese Gefilde vorzudringen, müssten die Papiere – Stand jetzt – um rund 50 Prozent anziehen. Doch der gesamten Branche ist, mit wenigen Ausnahmen wie Plug Power oder Nel ASA, zuletzt die Puste ausgegangen. Langfristig gesehen aber steht auch PowerCell Sweden immer noch gut da: Vor einem Jahr notierte die Aktie bei lediglich knapp 8 Euro. Das Unternehmen hat binnen eines Jahres seinen Börsenwert somit mehr als verdreifacht.

