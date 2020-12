PowerCell-Sweden-Aktie: Klappt es diesmal?

Die PowerCell-Sweden-Aktie konnte sich seit November zwar immer weiter verbessern. Dennoch bekamen die Anleger es immer wieder mit Enttäuschungen zu tun. Bisher gelang es den Käufern nicht, die Linie bei 30 Euro ernsthaft anzugreifen, geschweige denn zu überschreiten. Zuletzt gelang das im Juli, lange halten konnte der Titel sich oberhalb dieser Marke aber nicht.

Nachdem die Kurse in der laufenden Woche wieder spürbar anziehen konnten, haben die Bullen jetzt wieder die Chance, ein wichtiges Zeichen zu setzen. Ob diese Gelegenheit auch genutzt wird, bleibt allerdings noch abzuwarten. Kurz vor dem Wochenende sieht es prinzipiell nicht schlecht aus.

Am Dienstag ging es mit der PowerCell-Sweden-Aktie bis auf rund 26,50 Euro abwärts. Das führte bereits zu Befürchtungen einer anhaltenden Trendwende. Im weiteren Verlauf gaben die Bullen dann aber ordentlich Gas und stellten bis Mittwoch Kursgewinne von knapp zehn Prozent auf die Beine.

Am gestrigen Donnerstag konnten die Anleger sich wieder über grüne Vorzeichen freuen. Wenngleich die Zugewinne mit 0,6 Prozent eher überschaubar ausfielen, so erreichte die Aktie mit 29 Euro dennoch ein ansehnliches Kursniveau. In den kommenden Tagen wird sich nun entscheiden, ob hier noch weiteres Potenzial schlummert.

Völlig neu ist die derzeitige Situation bei der PowerCell-Sweden-Aktie nicht. Bereits Anfang Dezember konnte der Titel sich im Hoch bis auf 29,20 Euro verbessern, prallte von dort jedoch nach unten ab. Jetzt also haben die Käufer eine zweite Chance erhalten, um für frische Kaufsignale zu sorgen. Diese will jetzt nur noch genutzt werden.

Charttechnisch ist der Ausgang völlig offen. Schützenhilfe von der Nachrichtenfront gibt es aktuell leider keine. Dort ist es rund um PowerCell Sweden in den letzten Tagen verdächtig ruhig geworden. Das ist für den Kurs aber allemal besser als schlechte Nachrichten. Auch ohne fundamentale Neuigkeiten dürfte es an der Börse in keinem Fall langweilig werden.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.