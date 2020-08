PowerCell Sweden Aktie: Alles scheint möglich zu sein!

Während die Wettbewerber Ballard Power (Kanada) und Plug Power (USA) bereits am vergangenen Donnerstag ihre Quartalszahlen bekanntgaben, wird bei PowerCell erst am 20. August abgerechnet. Die entscheidende Frage lautet: Wie ist der schwedische Brennstoffzellen-Spezialist bislang durch die Corona-Zeit gekommen? Die Anleger sind sich offenbar unsicher, die Aktie von PowerCell Sweden zeigte sich zuletzt jedenfalls sehr volatil. Nach starkem Wochenbeginn folgte wenig später eine heftige Korrektur, letztlich verabschiedete sich die Aktie wieder mit einem Plus ins Wochenende. Wie wird es in der neuen Börsenwoche so weitergehen mit PowerCell oder folgt ein weiterer Rückschlag? Alles scheint möglich.

Das Plus von vier Prozent auf 27,18 Euro bis zum Börsenschluss in Frankfurt mag eine Kehrwende bei PowerCell eingeläutet haben. Ebenfalls möglich allerdings, dass lediglich der Lauf der Plug Power-Aktie, die innerhalb von wenigen Handelstagen ihren Wert um mehr als ein Drittel steigerte, die anderen Branchentitel mit nach oben zog. Das US-Unternehmen hatte kurz vor den Quartalszahlen einen neuen Großauftrag verkündet: Plug Power wird die drittgrößte britische Supermarktkette Asda mit Brennstoffzellenlösungen zur Stromversorgung der Gabelstaplerflotte versorgen. Ein ganz anderes Bild bei PowerCell Sweden: Die letzte Auftragsmeldung, eine Brennstoffzellen-Lieferung an den deutschen Partner Bosch, stammt noch von Ende Juni.

Im Bericht über das ebenfalls Ende Juni abgeschlossene, zweite Jahresquartal bei PowerCell wird diese Bestellung allenfalls beim Auftragsbestand auftauchen. Auf Umsatz und Verlust wird die Bestellung hingegen keinen Einfluss haben. Denn dass das schwedische Unternehmen weiter defizitär arbeitet, davon darf ausgegangen werden. Das ist bei Plug Power im Übrigen nicht anders. Doch während das US-Unternehmen sich zuletzt zu neuen Höchstständen an der Börse aufgemacht hat, liegt PowerCell auf Monatssicht aktuell mit 20 Prozent im Minus.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.