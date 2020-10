PowerCell Aktie: Das ist mal eine Bestätigung!

Mit einem fulminanten Ausbruch nach oben war die Aktie von PowerCell Sweden in die Woche gestartet. Am Ende stand am Montag ein Plus von 15 Prozent auf dem Kurszettel des Brennstoffzellen-Produzenten aus dem hohen Norden. Dies der allgemein guten Stimmung in der Branche zuzuschreiben, griffe aber zu kurz. Denn während etwa Nel ASA (Norwegen) am Dienstag den größten Teil seines ohehin geringeren Aufschlags vom Montag am Dienstag wieder abgab, ging die PowerCell-Aktie weiter steil. Ein Kurs von 27,90 Euro zum Börsenschluss am Handelsplatz Frankfurt entsprach einem weiteren Plus von gut sieben Prozent gegenüber dem Vortag, und damit die klare Bestätigung des Aufschwungs.

Zur Erinnerung: Am Freitag verabschiedete sich die PowerCell-Aktie bei einem Stand von 22,80 Euro ins Wochenende. Das schwedische Unternehmen mit Sitz in Göteborg hat somit in lediglich zwei Handelstage mehr als 20 Prozent an Börsenwert zugelegt. Auf knapp 1,2 Milliarden Euro beläuft sich die aktuelle Marktkapitalisierung, und das bei gerade einmal rund 50 Mitarbeitern und 66,9 Millionen Schwedischer Kronen Umsatz im Vorjahr. Zum Verständnis: Das sind tatsächlich weniger als 6,5 Millionen Euro. Dafür lagen die 2019 aufgelaufenen Verluste bei PowerCell mit umgerechnet rund 7,7 Millionen Euro sogar leicht über den erzielten Erlösen.

Ungewöhnlich ist das nicht. Nicht nur PowerCell, quasi alle Unternehmen der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Branche arbeiten (noch) defizitär – das gilt für Nel ASA beispielsweise genauso. Was in den PowerCell-Aktien gehandelt wird, das ist ein Zukunftsversprechen. Konkreter wird es allerdings schon bei der jüngst vermeldeten Kooperationsvereinbarung über die Entwicklung stationärer Energielösungen mit der schwedischen Soltech Group. Überschüssige Energie aus den Sonnenkollektoren des neuen Partners sollen künftig zur Erzeugung von Wasserstoff genutzt und bei Bedarf in einer Brennstoffzelle von PowerCell wieder in Strom umgewandelt werden.





