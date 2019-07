Powell warnt vor Rezession – Rekorde an den US Börsen

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDank positiver Vorgaben der US-Börsen startet der Dax zwar fester und macht zu Beginn seine Vortagesverluste zumindest teilweise wett. An der Wall Street und der Nasdaq schafften es die wichtigsten Indizes auf Rekordhochs, die allerdings nicht lange gehalten werden konnten. Der Dow und der marktbreite S&P 500 schlossen nahe ihrer Tagestiefs. Auch der Dax dreht im Handelsverlauf und fällt mit gute US Jobdaten ins MinusEs ist mehr als paradox: Da warnt der mächtigste Notenbanker der Welt vor den Gefahren einer Abkühlung der Weltwirtschaft durch den Handelskrieg, den sein Landsmann und US Präsident angezettelt hat – und Anleger in aller Welt lassen die Kurse steigen. Sie setzen damit auf die Zinssenkung Ende Juli.Sie blenden offenbar aus, dass bei großen, mittleren und kleinen Unternehmen an Gewinnminderungswarnen nur so hagelt. Anlagenbauer Krones, die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) und der Maschinenbauer Aumann senkten heute ihre Geschäftsziele.Auch die Analystenhäuser senken reihenweise Kursziele und kassieren Kaufratings.Das Ganze hat etwas von dem Versuch, starken Husten mit Rizinusöl zu bekämpfen:Man traut sich nicht mehr zu husten…Die Deutsche Beteiligung AG (DBAG) hat im dritten Geschäftsquartal deutlich weniger Erfolg mit ihren Beteiligungen gehabt und senkt ihre Jahresprognose. Das Ergebnis im Zeitraum 1. April bis 30. Juni wird um bis zu 50 Prozent niedriger liegen wird als im Vorjahr. Folglich werde das Konzernergebnis deutlich niedriger ausfallen als im Vorjahr. Die DBAG-Aktien rutschen zweistellig ab.Maschinenbauer Aumann schraubt wegen eines enttäuschenden Auftragseingangs im ersten Halbjahr seine Ansprüche an 2019 zurück. Beim Umsatz rechnet Aumann mit 240 bis 260 Millionen Euro. Bisher wollte Aumann auf die 290,8 Millionen Euro des Vorjahres noch etwas draufsatteln. Die Aktien verlieren ebenfalls zweistellig auf ein Rekordtief.Europas größter Zuckerproduzent Südzucker hat den Verfall bei den Zuckerpreisen im ersten Quartal erneut zu spüren bekommen. Das operative Ergebnis brach um fast 40 Prozent ein. Ihre Jahresziele bestätigten die Mannheimer aber immerhin.Der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer profitierte hingegen von einer ungebrochenen Nachfrage von Pharma- und Kosmetikunternehmen. Der Umsatz stieg im zweiten Geschäftsquartal bis Ende Mai im Jahresvergleich um 7,2 Prozent.Die Optikerkette Fielmann steigerte ihren Gewinn im zweiten Quartal um 5,5 Prozent. Das lag in etwa im Rahmen der Analystenerwartungen. Der Konzernumsatz nahm um rund 6 Prozent zu, was besser war als von Analysten geschätzt. Die Prognose für 2019 bestätigte das Unternehmen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.