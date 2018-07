Powell: Gute Aussichten für die US-Konjunktur

US-Notenbank-Chef Jerome Powell sieht die US-Wirtschaft derzeit im Aufwind – trotz der Gefahr eines ausufernden Handelsstreits. Der jüngste Anstieg der amerikanischen Inflation sei ein „ermutigendes Zeichen“, erklärte er in seiner Anhörung vor dem US-Kongress am Dienstag. Im Juni legten die Verbraucherpreise in den USA um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu. Die Inflation kletterte damit auf den höchsten Stand seit über sechs Jahren. Die Fed achtet bei der Inflation primär auf Preisveränderungen bei persönlichen Verbraucherausgaben (PCE) ohne die schwankungsanfälligen Energie- und Nahrungsmittelkosten. Hier erreichte die Steigerungsrate zuletzt mit zwei Prozent genau den Zielwert der Fed. Die Leitzinsen sollen deshalb weiter graduell angehoben werden, um mit dem Konjunkturaufschwung Schritt zu halten. Damit das Wachstum nicht gebremst werde, sollten laut Powell die Sätze aber nicht zu stark oder zu schnell erhöht werden. Die Fed hat den Leitzins angesichts der steigenden Inflation und des anhaltenden Konjunkturaufschwungs dieses Jahr schon zwei Mal erhöht. Aktuell liegt die Spanne bei 1,75 bis 2,0 Prozent. Im zweiten Halbjahr könnten zwei weitere Zinserhöhungen folgen. Durch die positiven Konjunkturdaten gaben die Kurse von US-Staatsanleihen zu Beginn der Woche nach.Der Konjunkturausblick für die Türkei ist dagegen alles andere als positiv: Die Ratingagentur Fitch stufte die Kreditwürdigkeit des Landes auf BB mit negativem Ausblick herab. BB bedeutet, dass es sich um eine spekulative Anlage handelt. Bei Verschlechterung der Wirtschaftslage sind Zinszahlung und Tilgung nicht mehr sicher. Im März erfolgte die Abstufung bereits durch die Ratingagentur Moodys, im Mai folgte S&P. Fitch befürchtet, dass die Unabhängigkeit der türkischen Zentralbank durch den Politikstil von Präsident Recep Tayyip Erdogan geschwächt werden könnte. Erdogan möchte der Regierung mehr Einfluss auf die Geldpolitik einräumen und plant, die wachsende Inflation durch Zinserhöhungen einzudämmen. Am Anleihenmarkt wirkt sich das in Turbulenzen aus. Die Kurse türkische Staatsanleihen geraten zunehmend unter Druck, während die Renditen steigen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.