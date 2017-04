Die Post geht ab

Der Deutschen Post geht es blendend. Besonders ein zunehmender Online-Handel befördern das Geschäft zu weiterem Wachstum. Die Aktienanleiheaus unserer-Liste bietet mit einem Kupon von 11 Prozent für Optimisten eine satte Verzinsung. Warum für Optimisten? Nun gut, um den Basispreis und somit die maximale Rendite von über 13 Prozent per anno zu erreichen, muss der Kurs noch ein wenig klettern. Wir sagen aber: machbar!

Zwar sank der Umsatz des Logistikriesen im abgelaufenen Geschäftsjahr um drei Prozent auf 57,3 Milliarden Euro, gleichzeitig stieg jedoch das operative Ergebnis um 45 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro und übertraf damit knapp die Erwartungen der Analysten. Netto strich der Konzern 2,6 Milliarden Euro ein und damit ganze 71 Prozent mehr als im Vorjahr. Positiv beeinflusste das Ergebnis besonders der Wegfall einmaliger Belastungen, wie die Abschreibungen des IT-Systems der Frachtsparte.

Umsatzstärkste Sparte und Wachstumstreiber im Konzern war das Segment „PeP“ mit dem Brief- und Paketgeschäft. Hier profitierte das Unternehmen als Marktführer besonders vom boomenden Online-Handel und konnte insgesamt 16,8 Milliarden Euro umsetzen, was einem Wachstum von 4,1 Prozent entspricht. Vorstandsvorsitzender Frank Appel erwartet für das laufende Jahr einen Betriebsgewinn von 3,75 Milliarden Euro und bis zum Jahr 2020 eine weitere Steigerung des EBIT von rund 8 Prozent pro Jahr.

Renditechance von 13,52 Prozent per anno

Anleger können mit Aktienanleihen am Erfolg und den guten Geschäftsaussichten der Deutschen Post partizipieren. Die Anleihe mit der WKN PR396W bietet eine maximale Rendite bis zum Laufzeitende im März 2018 von 13,82 Prozent, was einer jährlichen Rendite von 13,52 Prozent per anno entspricht. Der Basispreis der Anleihe liegt bei 34 Euro und damit 7 Prozent über dem aktuellen Kurs. Bei Fälligkeit der Anleihe sollte der Basispreis nicht unterschritten sein um die maximale Rendite zu erreichen. Liegt der Kurs der Aktie bei Fälligkeit unter dem Basispreis, werden 29,41176 Aktien der Deutschen Post AG geliefert, welche zusammen nicht mehr den Nennwert der Anleihe erreichen. In jedem Fall wird am Laufzeitende den Kupon in Höhe 11 Prozent gezahlt.

Weitere interessante Aktienanleihen finden Sie wie gewohnt in unserer ISIN-Liste. Zum Beispiel die Anleihe PR39V3 auf Linde mit einem Kupon von 7,50 Prozent und einer Laufzeit bis März 2018. Beachten Sie auch unsere Positionierungen in unserem Favoriten- und Defensivdepot.