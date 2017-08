"Ab die Post" mit Faktor-Zertifikaten

Wie einige andere DAX Unternehmen vermeldete die Deutsche Post vor kurzem ein Rekordergebnis. Gleichzeitig ist man konjunkturell jedoch im Umfeld “Goldender Löckchen” wie es so schön heißt, es könnte also durchaus bei Abschwächen des Zyklus zu stattlichen Korrekturen kommen. Spekulieren lässt sich mit Optionsscheinen, Knock-outs und eben Faktorzertifikaten. Im Vontobel Blog lesen Sie häufig auch etwas zu Faktor-Zertifikaten – beispielsweise dem Zertifikat mit der WKN VN2BX4 auf den DAX und einem 10-fachen Hebel. Doch wie funktionieren Faktor-Zertifikate und welche Chancen bieten sie für Anleger?

Faktor-Zertifikate bieten die Möglichkeit sowohl an Kursanstiegen (Long) als auch an Kursrückgängen (Short) eines Basiswertes überproportional zu partizipieren. Sie haben eine unbegrenzte Laufzeit und beziehen sich jeweils auf einen eigens durch den Emittenten berechneten Strategie-Index. Dieser gibt auf täglicher Basis die prozentuale Veränderung des Basiswertes mit einem konstanten Faktor wieder.

Die Höhe des Faktors definiert, mit welchem Hebel der Strategie-Index diese tägliche Kursveränderung nachvollzieht. So steigt der Wert eines Faktor-Long-Zertifikats, zum Beispiel auf den DAX mit der WKN VN2BX4, mit dem Faktor „10“ bei einem 5 %igen Kursanstieg des Basiswerts gegenüber dem Vortagesschlusskurs um den zehnfachen prozentualen Wert, also um 50 %, bei einem 5%igen Kursrückgang des Basiswerts fällt der Wert des Faktor-Long-Zertifikats hingegen ebenfalls um den zehnfachen prozentualen Wert, also um 50 %.

Die Veränderung des Basiswerts gegenüber dem Schlusskurs des Vortages bildet damit die Grundlage für die Berechnung des Strategie-Index. Denn mit jedem Basiswertschlusskurs wird ein neuer Referenzkurs bestimmt, der wiederum die Basis für die prozentuale Wertentwicklung des Folgetages darstellt. Diese tägliche Anpassung des Strategie-Index erfolgt automatisch und wird als Verkettung bezeichnet. Für Faktor-Short-Zertifikate gilt die entsprechend umgekehrte Funktionsweise.

In unserer ISIN-Liste finden Sie weitere ausgewählte Faktor-Zertifikate auf verschiedene Basiswerte, zum Beispiele die Papiere CD910D (Long) und CD910E (Short) auf Eur/Dollar oder das Zertifikat VZ504V (Long) au den Dow Jones. Günstig handeln können Sie diese und weitere Papiere übrigens beim Online Broker DEGIRO. Weitere Investmentideen und andere Analysen finden Sie übrigens auch täglich auf dem Portal “Guidants” – von uns und zahlreichen anderen Experten.

Chancen und Risiken von Faktor-Zertifikaten

Die Chancen von Faktor-Zertifikaten liegen hauptsächlich an der überproportionalen und unbegrenzten Teilnahme an der Kursentwicklung des Basiswertes. Bereits ein geringer Kapitaleinsatz kann hier zu hohen Gewinnen führen. Dem steht natürlich ein hohes Verlustrisiko gegenüber, da ebenfalls überproportionale Verluste möglich sind, wenn der Basiswert sich nicht in die gewünschte Richtung entwickelt. Das Risiko des Totalverlustes ist deutlich höher als bei anderen Zertifikat-Gattungen. Die hohe Schwankung – verursacht durch die Hebelwirkung – erfordert eine ständige, mindestens aber regelmäßige Überwachung bei höheren Hebeln.

Quelle: DDV / eigene Recherche