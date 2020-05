Positiver Wochenstart im DAX

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Das gleiche Muster wie in der Vorwoche? Am letzten Montag ging der DAX mit weit über fünf Prozent aus dem Handel. Auch heute nimmt der DAX kontinuierlich Fahrt auf. Der am Morgen veröffentlichte IFO-Geschäftsklimaindex für Mai deutet auf eine wirtschaftliche Erholung hin. Zwar liegt der Index mit 79,5 Punkten auf einem sehr schwachen Niveau, konnte sich jedoch gegenüber dem endgültigen Aprilwert bei 74,5 Punkten weiter verbessern. Auch das Geschäftsklima für den von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Dienstleistungssektor ist wieder gestiegen. Die amerikanischen Börsen haben heute aufgrund eines Feiertages (Gedenktag der Kriegsopfer) geschlossen.Die nach Handelsvolumen heute am meisten gehandelte Aktie an der Börse Stuttgart ist Bayer. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass Bayer im Glyphosatfall bereits mit 85.000 von 125.000 Klägern eine mündliche Vergleichsvereinbarung getroffen hat. Nach Marktschätzungen belaufen sich die Kosten des Vergleichs auf ungefähr 10 Milliarden Euro. Die Aktie scheint davon mit einem Tagesplus von aktuell über acht Prozent bei 62,55 Euro zu profitieren.Für unsere Händler gibt es heute bei den Preisfeststellungen für die Lufthansa Aktie einiges zu tun. Die Gespräche mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds sind noch nicht abgeschlossen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sagte in einer TV-Sendung, sobald es der Lufthansa wieder besser geht, sollen die Staatshilfen wieder von der Airline zurückgezahlt werden. Die Aktie ist heute beinahe sechs Prozent im Plus bei 8,42 Euro.Sehr häufig wird heute an der Börse Stuttgart die TUI Aktie gehandelt. Der Konzern möchte Ende Juni wieder Reisen nach Mallorca und anderen Reisezielen anbieten. TUI hatte Ende März einen KfW-Kredit in Höhe von 1,8 Milliarden Euro erhalten. Die Ratingagentur S&P vergibt für TUI ein Langfristrating von B- mit dem Zusatz „Credit Watch mit negativen Ausblick“. Heute setzt die TUI ihre Kurserholung mit einem Tagesplus von über zwölf Prozent fort. TUI notiert bei 3,75 Euro. Am 16. März fiel die Aktie bis auf ein Niveau von 2,44 Euro.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.