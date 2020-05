Positiver Wochenstart im DAX

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX ist positiv in die neue Handelswoche gestartet. Im Laufe des Handels konnte er seine anfänglichen Gewinne weiter ausbauen und notierte im bisherigen Tageshoch bei über 10.780 Punkten. Markteilnehmer interpretieren die gestiegenen Rohölpreise als Indikator für eine wieder anziehende Konjunktur nach dem Lockdown. In Japan ist die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal nur um 3,4 Prozent gefallen, Experten hatten mit einem Einbruch von 4,8 Prozent gerechnet. Allerdings steht fürs zweite Quartal ein Einbruch von über 20 Prozent im Raum.Die mit Abstand am häufigsten gehandelte Aktie ist Wirecard – sowohl nach Anzahl der Preisfeststellungen als auch nach Umsatzvolumen. Am Freitag ist die Wirecard-Aktie auf ein Mehrjahrestief aus dem Jahr 2017 gefallen. Damit sind alle Kursgewinne der Aktie seit der Aufnahme in den DAX im September 2018 inzwischen verpufft. Gegen 12:00 Uhr notiert die äußerst volatile Aktie mit 81,29 Euro über sieben Prozent im positiven Terrain.Die am zweithäufigsten an der Börse Stuttgart gehandelte Aktie ist die TUI. Heute eröffnet mit dem Dorfhotel in Sylt wieder das erste TUI Hotel in Deutschland. In Mecklenburg-Vorpommern eröffnen weitere Hotels von TUI, die jedoch nur für Besucher aus Mecklenburg-Vorpommern buchbar sind. Ab 25. Mai stehen diese auch Urlaubern aus anderen Bundesländern offen. Die Anleger nehmen die Meldung sehr positiv auf und katapultieren die Aktie mit einem Tagesplus von über 12 Prozent auf 3,32 Euro.Der Münchner Versicherungskonzern Allianz wird heute an der Stuttgarter Börse stark gehandelt. Bis zur Mittagszeit ist ein Handelsvolumen von über zwei Millionen Euro zu verzeichnen. Die Aktie notiert mit 149,10 Euro knapp ein Prozent höher. Das Handelsblatt berichtete, dass die digitale Finanzplattform der Allianz - Iconic Finance – mit dem Münchner Startup Aboalarm eine Kooperation eingeht. Das erklärte Ziel ist, dass Kunden mit einer App ihre persönlichen Finanzen zukünftig selbst steuern können.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.