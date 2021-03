Positive Nachrichten vom Suez-Kanal?

1. Deztsche Bank (WKN 514000)

Die Handelswoche beginnt für die Aktie der Deutschen Bank tiefrot. Wie die Schweizer Großbank Credit Suisse am Morgen mitteilte, ist ein US-Hedgefonds in finanzielle Schieflage geraten. Einige große Geldhäuser – darunter auch die Deutsche Bank – müssen große Teile ihres investierten Kapitals in den Hedgefonds wohl abschreiben. Die Deutsche Bank rangiert mit einem Minus von über 3% am DAX-Ende.



2. BASF (WKN BASF11)

Unter Druck stehen auch die Papiere des Ludwigshafener Chemie-Riesen BASF. Die Aktien verlieren am Vormittag 0,1%. Am Morgen hatte die US-Investmentbank JP Morgan Chase ihre Einschätzung für die BASF-Aktie mit einem Kursziel von 65 Euro auf „Underweight“ belassen



3. adidas (WKN A1EWWW)

Für die Aktie des Sportartikel-Herstellers adidas geht es hingegen freundlich in die neue Handelswoche. Die Papiere gewinnen 1%. Angesichts des Boykott-Aufrufes der chinesischen Regierung werden aber auch die Analysten zunehmend vorsichtiger und stufen die Aktie mehrheitlich zum „Halten“ ein.