Positive Entwicklung an amerikanischen Aktienmärkten - durchwachsener Wochenstart in Europa

Wien (www.aktiencheck.de) - Mit einem optimistischen Blick auf die US-Berichtssaison entwickelten sich die amerikanischen Märkte weiterhin positiv, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

So habe der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) ein Plus von 0,81%, der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) 0,87% und der NASDAQ (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) eines von 0,70% verzeichnet. Der S&P 500 haber in seinen elf Sektoren durchgehend positive Ergebnisse erreichen können. Der Index befinde sich damit nun wieder year to date im Plus.

Der Wochenstart an Europas Börsen sei durchwachsener verlaufen - der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei erneut unter die 12.500 Marke gefallen. Nach der bisher rein verbalen Reaktion Russlands auf die Luftschläge von USA, Großbritannien und Frankreich gegen syrische Ziele habe der Ölpreis gestern ein leichtes Plus verzeichnet. Der Goldpreis sei hingegen stabil geblieben. US-Sanktionen gegen Russland und den Iran würden aber weiterhin am Horizont bleiben. Die asiatischen Märkte seien gemischt in den heutigen Handelstag gestartet. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden heute einen positiven Handelsstart an den europäischen Börsen erwarten. (17.04.2018/ac/a/m)