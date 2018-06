Positive Entwicklung bei Agrargipsproduzent Centurion Minerals

Weitere Suchergebnisse zu "Centurion Mineral":

Die kanadische Centurion Minerals (WKN A1439Y / TSX-V CTN) produziert mit ihrem Joint Venture-Partner Demetra Fertilizantes Agrargips auf dem Ana Sofia-Projekt in Argentinien. Nach Wetter bedingten Problemen im vergangenen Jahr scheint das Geschäft nun langsam richtig anzulaufen.

Denn wie Centurion heute mitteilt, hat man im Mai rund 900 Tonnen des als Düngemittel verwendeten Materials verkauft und ausgeliefert! Es handelte sich dabei um zwei Produktarten – um grobkörniges Material sowie um ein Puder. Letzteres stammt zum großen Teil aus Haldenmaterial, das noch der Vorbesitzer des Projekts zurückgelassen hatte.

Auch für die nahe Zukunft sieht es gut aus. Denn wie Centurion mitteilte, steht man kurz vor Abschluss der Verhandlungen in Bezug auf weitere Kauforders – sowohl lokal als auch für den Export bestimmt. Centurion geht davon aus, dass diese neuen Aufträge in Kürze bekannt gegeben werden können. Wie Sebastian Cattaneo, President von Demetra, erklärte, erhalte man fast täglich neue Anfragen nach den Produkten des Unternehmens und erweitere das Vertriebsnetzwerk laufend.

Um das Geschäft weiter anzukurbeln nimmt Demetar zudem als führendes Mitglied einer Delegation der Provinz Santiago Del Estero an der Agroactiva 2018, einer der größten Branchenkonferenzen Argentiniens, teil. Man erwartet, dort weitere Verkäufe anstoßen zu können und die Bekanntheit der Marke zu steigern.

Nachdem es lange sehr ruhig um Centurion und das Ana Sofia-Projekt war, bewerten wir es als sehr positiv, dass nun langsam Schwung in die Geschäfte kommt. Die steigenden Absätze sind zwar erst einmal nur ein Anfang, aber unserer Ansicht nach ein guter. Wir werden auf jeden Fall weiter berichten.

Wer sich noch einmal in Erinnerung rufen möchte, worum es bei Centurion Minerals genau geht, dem empfehlen wir das Unternehmensprofil auf www.goldinvest.de.







Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDIVNEST Consulting GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Centurion Minerals halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit Centurion Minerals, über die im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Media GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Centurion Minerals nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.