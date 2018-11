Positive Analystenstimme bei Tele Columbus AG - Aktie schießt am Freitag durch die Decke!!

Weitere Suchergebnisse zu "Tele Columbus":

Die Tele Columbus AG Aktie scheint sich langsam wieder zu fangen und generiert zum Wochenende mächtig Gewinne für alle Anleger und Aktionäre. Positiv der Aktie gegenüber eingestellt scheinen auch die Analysten der Berenberg Bank. Diese stufen das Papier nach einer aktuellen Studie neu ein und sehen die Aktie weiterhin positiv. Die Experten vergeben eine Kaufempfehlung und ein Kursziel bei 5,50 Euro je Tele Columbus AG Aktie. Bei dem aktuellen Kurs würde dies einem Gewinn von fast 60 Prozent entsprechen.

Nach einer fast acht-monatigen Talfahrt der Aktie und einem Verlust von sieben Euro je Aktie, scheint sich die Aktie langsam wieder zu fangen. In dieser Talfahrt verlor die Aktie fast 70 Prozent an Kurswert! Die aktuelle Aufwärtsbewegung brachte immerhin wieder einen Euro zurück auf das Konto von Anlegern und Aktionären. Am Freitag legt die Aktie um satte 10,10 Prozent zu und geht mit einem Kursziel von 3,44 Euro aus dem letzten Handelstag der Woche.

Wichtig werden die Indikatoren am Montag sein, werden diese beachtet, können Anleger und Aktionäre danach handeln. Startet die Aktie am Montag positiv in die neue Woche, könnte sie auf die Widerstandsmarke bei 3,50 Euro treffen. Sollte diese überwunden werden, könnte der Aufwärtstrend bestätigt werden. Prallt sie dagegen an dieser ab, wird die Abwärtsbewegung eingeleitet. Sollte die Aktie dagegen negativ in die neue Woche starten, könnte sie auf die Unterstützungsmarke bei 3,16 Euro treffen. Sollte sie hieran abprallen, könnte der Aufwärtstrend bestätigt werden. Durchbricht sie diese dagegen, könnte die Abwärtsbewegung eingeleitet werden.