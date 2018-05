Portofino weitet Exploration argentinischer Lithiumprojekte aus

Weitere Suchergebnisse zu "Neo Lithium":

Langsam aber sicher kommt wieder mehr Bewegung in die Aktivitäten des kanadischen Lithiumexplorers Portofino Resources (TSXV POR / FRA POT). Ende April hatte das Unternehmen bereits angekündigt, Explorationsarbeiten auf seinen Lithiumsoleliegenschaften Hombre del Muerto und Rio Grande Sur in Angriff zu nehmen, nun hat man das Arbeitsprogramm auf ein drittes Gebiet, das sogenannte „Projekt II“ ausgedehnt.

Wie Portofino mitteilte, hat man die nötigen Genehmigungen für die Oberflächenexploration sowie den Probentransport erhalten, sodass nun auch auf diesem Projekt in der argentinischen Provinz Catamarca die Arbeiten anlaufen können.

Projekt II erstreckt sich über eine Fläche von ungefähr 3.900 Hektar und liegt zwischen Neo Lithiums (WKN A2AP37) 3Q-Projekt im Südwesten und dem Antofalla-Salar im Nordosten, der derzeit von Lithiumproduzent Albemarle (WKN 890167) entwickelt wird. 2012 vom Vorbesitzer veranlasste Beprobungen des Oberflächenwassers und der Sole erbrachten Gehalte von durchschnittlich 274 ng/l Lithium und 7.521 mg/l Kali. Auch wenn diese historischen Ergebnisse nicht verlässlich sind, betrachtet man sie bei Portofino dennoch als relevanten Hinweis und will mit dem geplanten Beprobungsprogramm die historischen Daten validieren und ausweiten.

Die Explorationsaktivitäten umfassen auf allen drei Projekten die Entnahme von Oberflächenproben, Bohrungen mit geringer Tiefe, Grabenziehungen und geologische Kartierungen. Die Programme auf Hombre del Muerto und Rio Grande Sur laufen bereits seit einiger Zeit und nähern sich dem Abschluss, sodass Portofino davon ausgeht, bereits im Juni erste Analyseergebnisse vorliegen zu haben.

Portofino hat es vergleichsweise ruhig angehen lassen und sich beim Erwerb seiner Projekte die Zeit genommen, ausführlich und gut zu verhandeln. Das hat dazu geführt, dass die Akquisitionskosten für die Beteiligungen im Branchenvergleich niedrig lagen. Nun geht es darum, diesen Vorteil zu nutzen. Portofino weist beim aktuellen Kurs von 0,055 CAD eine Marktkapitalisierung von lediglich rund 2,9 Mio. CAD auf, was im Vergleich zu anderen in Argentinien tätigen Explorern geradezu „winzig“ ist. Wir sind jedenfalls gespannt auf die ersten Explorationsergebnisse und werden die Leser von GOLDINVEST.de natürlich zeitnah informieren.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Portofino Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird, was ebenfalls einen Interessenkonflikt darstellt. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Portofino Resources nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.