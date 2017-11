Portofino sichert sich weiteren Salar im argentinischen Lithiumdreieck

Der Lithiumexplorer Portofino Resources (TSXV: POR; FRA: POT) hat sich 100% am Lithiumsalar Rio Grande Sur in der Provinz Catamarca, Argentinen, gesichert und ist damit nun direkter Nachbar von LSC Lithium Corp (TSXV: LSC, FRA: 8LS) und Energi Group Corp. Die neue Konzession hat eine Größe von 8.500 Hektar und liegt – wie der Name sagt – am südlichen Ende des Salars. Der Nachbar LSC hat auf seinem Teil von Rio Grande Sur Lithiumkonzentrationen von bis zu 420 mg/l Lithium gemessen, die bei jüngsten Neubeprobungen durch Energi bestätigt wurden.

Auf dem Rio Grande Salar wurde historisch Natriumsulfat gewonnen, wobei einige kleinere Produzenten noch immer aktiv sind. Für den Erwerb der Lizenz zahlt Portofino verteilt über vier Jahre in Summe 780.000 USD und 840.000 in Form von Aktien. Wie bei einem typischen Earn-In Modell üblich steigen die Tranchen zum Ende hin an. Im ersten Jahr muss Portofino gerade einmal 40.000 USD und 120.000 Aktien bezahlen. Diese geringe Belastung soll gewährleisten, dass der Großteil des vorhandenen Kapitals (der Abschluss einer Kapitalrunde ist gerade erfolgt) in die Exploration fließt. Sollte Portofino die Werte seines Nachbarn bestätigen, könnte das Projekt auch das Ziel von dritten Interessenten werden.

Unter dem Link http://goldinvest.de/tools hat Goldinvest eine Übersicht über die Player im argentinischen Lithiumdreieck zusammengestellt. Die Liste reicht über Albemarle (NYSE: ALB), FMC Lithium (NYSE: FMC) oder Orocobre (ASX: ORE) bis zu Galaxy Resources (ASX: GXY), Lithium Americas (TSXV: LAC), Lithium X (TSXV: LIX), Neo Lithium (TSXV: NLC) oder Millenial Lithium (TSXV: ML), NRG Metals (TSXV: NGZ) zu eben Portofino Resources (TSXV: POR). Portofino ist mit einer aktuellen Bewertung von 6,6 Mio. CAD (bei einem aktuellen Kurs von 0,14 CAD) die kleinste Gesellschaft in diesem Feld. Die nächstgrößere Gesellschaft, Argentina Lithium, hat bereits einen Börsenwert von mehr als 20 Mio. CAD.

Portofino hat angekündigt, dass es weitere Salare im argentinischen Lithiumdreieck erwerben will. Darunter 100% an den Projekten Del Condor und Pucara, die Teil des berühmten Hombre Muerto Salars sind. Auf Hombre Muerto ist bereits der Produzent FMC Lithium aktiv, außerdem entwickelt dort Galaxy Resources sein Sal de Vida Projekt. Auch auf diesem Projekt wäre Portofino also in bester Gesellschaft.



