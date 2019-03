Portofino nimm neues Lithiumsoleprojekt in Angriff

Der nächste Schritt: Nachdem der kleine Lithiumexplorer Portofino Resources (WKN A2PBJT / TSX-V POR) vor Kurzem mitgeteilt hatte, dass es auf dem vielversprechenden Hombre Muerto nun wieder schneller vorangehen wird, legt man jetzt nach. Auch auf dem vor Kurzem erworbenen Yergo-Projekt will man nämlich Nägel mit Köpfen machen.

Und so gab Portofino heute den Beginn eines umfassenden Feldexplorationsprogramms auf dem Lithiumsoleprojekt Yergo bekannt, das sich über den gesamten Salar Aparejos in der argentinischen Provinz Catamarca erstreckt. Das 2.932 Hektar große Gebiet liegt damit nur ungefähr 20 Kilometer südöstlich des Projekts 3Q von Neo Lithium (WKN A2AP37), das mit einer gemessenen und angezeigten Ressource von 4,01 Millionen Tonnen LCE ( Lithiumcarbonatäquivalent) bei durchschnittlich 614 mg/l Lithium eine der hochgradigsten Lithiumsolelagerstätten der Welt beherbergt!

Portofino wird auf Yergo zunächst geologische Kartierungen und Soleprobenahmen an der Oberfläche bzw. in Oberflächennähe durchführen. Mit den Kartierungen wird man sich auf Beschaffenheit und Ausmaß der Vorkommen im Salar konzentrieren und auch eine Untersuchung der Geologie des umliegenden anstehenden Gesteins durchführen.

Die Soleproben werden aus allen Oberflächengewässern sowie mithilfe eines manuellen Erdbohrers aus oberflächennahen Solen entnommen. Das geologische Team von Portofino ist bereits vor Ort und auch die erforderlichen Explorationsgenehmigungen für das Programm liegen vor. Die Soleproben werden zur Analyse an ein zertifiziertes Labor in Mendoza (Argentinien) überstellt.

Mit Yergo steht Portofino noch ganz am Anfang, sodass die Einschätzung des Potenzials der Liegenschaft schwerfällt. Was natürlich gefällt, ist die Lage in der Nähe zu einem der hochgradigsten Lithiumvorkommen der Welt. Da Portofino aber lediglich über eine Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mio. CAD verfügt und ja mehrere Eisen im Feuer hat, glauben wir, dass durchaus Raum für eine deutliche Aufwertung besteht, wenn die Exploration der Liegenschaften erfolgreich verläuft – und wenn der Lithiumsektor insgesamt wieder aus seinem aktuellen Tal herauskommt. Das aber erwarten wir auf jeden Fall mittel- bis langfristig. Insofern ist Portofino es unserer Ansicht nach durchaus Wert, dass Anleger, die ein hohes Risiko nicht scheuen, die Aktie zumindest auf die Watchlist nehmen.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Portofino Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird, was ebenfalls einen Interessenkonflikt darstellt. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Portofino Resources nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.