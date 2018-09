Portofino macht Erwerb des Lithiumsolars Rio Grande Sur in Argentinien perfekt

Die Ungewissheit für Investoren des Lithiumexplorers Portofino Resources (TSXV:POR: FRA: POT) hat ein Ende. Wie Portofino heute mitteilt, hat das Unternehmen jetzt das lang erwartete endgültige Abkommen über den Erwerb sämtlicher Besitzanteile (100 %) am Lithiumsoleprojekt Rio Grande Sur in Catamarca (Argentinien) abgeschlossen. Dieses Abkommen ersetzt die im November 2017 angekündigte verbindliche Vereinbarung.

Das Konzessionsgebiet umfasst ungefähr 8.500 Hektar und führt die südliche Erweiterung des Salars von Rio Grande in Catamarca zusammen. Das Konzessionsgebiet grenzt an die Konzessionen von LSC Lithium Corp. (LSC) und Enirgi Group Corp. im Gebiet Rio Grande an, für die LSC bereits eine erste Mineralressourcenschätzung gemeldet hat. Diese Schätzung beinhaltet insgesamt 2.190.000 Tonnen Lithiumcarbonat-(Li2CO3) -Äquivalent in der abgeleiteten Ressourcenkategorie, wovon 1.375.435 Tonnen mit einem Gehalt von 338 mg/l Lithium in den oberen 50 Metern (m) der Lagerstätte und 814.582 Tonnen mit einem Gehalt von 410 mg/l Lithium in einer Tiefe von 50 bis 100 m lagern.

Für den Erwerb einer hundertprozentigen Beteiligung an den Konzessionsgebieten hat sich Portofino bereit erklärt, dem Verkäufer über einen Zeitraum von vier Jahren jährlich steigende Zahlungen von insgesamt 780.000 USD zu leisten und 840.000 Stammaktien auszugeben. Die detaillierten Konditionen finden sich in der Pressemitteilung des Unternehmens.

Portofino hat im Rahmen seiner Due-Diligence-Prüfung erste Probenahmen im Konzessionsgebiet Rio Grande Sur durchgeführt und rechnet mit einer baldigen Veröffentlichung der Ergebnisse.

Das Unternehmen ist an mehreren aussichtsreichen Lithiumkonzessionen im Salar bei Catamarca, Argentinien mit mehr als 17.000 Hektar Grundfläche beteiligt.







