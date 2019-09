Portofino Resources setzt auf Goldexploration im Red Lake-Distrikt

Lithiumexplorer haben es im Moment schwer. Nach dem Hype vor zwei Jahren ist der Geldhahn zu, besonders für Projekte, die sich im frühen Stadium befinden. Abwarten wäre die schlechteste Alternative für die Aktionäre. Also heißt es kreativ sein und ggf. Umsatteln bzw. neue Ideen finden, die finanzierbar sind.

Aus diesem Grund nimmt Portofino Resources (POR: TSX-V, FRA: POT), bis dato bekannt als Lithiumexplorer in Argentinien, nun auch Goldexploration im Bergbaugebiet Red Lake, Ontario, in sein Portfolio auf. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde ein entsprechender Earn-In-Vertrag für ein Konzessionsgebiet geschlossen, das aus 14 Bergbaukonzessionen mit 256 zusammenhängenden Parzellen besteht und sich auf rund 5.120 Hektar erstreckt. Die Konzessionen liegen innerhalb des Grünsteingürtels Birch-Uchi-Confederation Lakes, der die weltweit bekannten Goldlagerstätten Red Lake sowie das Projekt Dixie umfasst, von dem Great Bear Resources (WKN A2AK0W) zuletzt immer wieder spektakuläre Goldgehalte meldete.

Zum vollständigen Earn-In hat Portofino sich verpflichtet, nach Genehmigung durch die TSX Venture Exchange 500.000 Stammaktien an den Verkäufer auszugeben und im Laufe eines Zeitraums von vier Jahren Zahlungen in Gesamthöhe von 70.000 Dollar zu leisten. Nach Erwerb aller Anteile durch Portofino erhält der Verkäufer eine NSR-Lizenzgebühr von 1,5 %. Portofino hat das Recht, die Hälfte der NSR-Lizenzgebühr (0,75 %) jederzeit bis zu Produktionsbeginn gegen 400.000 Dollar zu erwerben.

David Tafel, CEO von Portofino, betont, dass das Unternehmen seine Lithiumstrategie in Argentinien weiterverfolgt. Gleichzeitig sei es aber gelungen, ein aussichtsreiches Landpaket in einem bekannten Goldbergbaugebiet zu günstigen Konditionen zu erwerben.

Das Konzessionsgebiet (South of Otter) befindet sich rund 40 Kilometer (km) südöstlich der Stadt Red Lake (Ontario) im Township South of Otter Lake und nur 12 km östlich der jüngsten, hochgradigen Goldentdeckungen Dixie Lake von Great Bear. Great Bear hat zuletzt spannende Bohrergebnisse mit mineralisierten Abschnitten gemeldet, die häufig Bonanza-Goldgehalte in Zusammenhang mit groben sichtbaren Goldkörnern lieferten. Great Bear gelang damit die Entdeckung einer oberflächennahen Mineralisierung in Quarzerzgängen, lithologischen Kontakten und günstigen Muttergesteinen, die sich in der Nähe einer konzessionsgebietsweiten Deformationszone finden.

Die historischen Arbeiten in den Konzessionen von Portofino umfassen Prospektionen, Probenahmen und einige Diamantbohrungen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Mangel an eingehenden historischen Arbeiten eine Gelegenheit darstellt, um bedeutende Programme durchzuführen, die sich an den Erfolgen der benachbarten Projekte orientieren können. Das Unternehmen beabsichtigt, unverzüglich alle verfügbaren Bewertungsarbeiten zusammenzutragen, um die Planung seines ersten Explorationsprogramms noch im Herbst 2019 zu unterstützen.



