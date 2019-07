Portofino Resources meldet Fortschritte auf dem Salar Hombre Muerto

Portofino Resources (TSXV: POR; FRA: POT) meldet ermutigende Ergebnisse der geophysikalischen Messungen auf seinem Lithiumsoleprojekt Hombre Muerto West in Argentinien. Die Auswertung von Leitfähigkeitsanomalien an 26 Standorten auf einer Distanz von 2,5 Kilometern lässt den Schluss zu, dass sich die potenziell lithiumsolehaltige Gesteinsschicht von der Oberfläche bis zu einer Tiefe von 250 Metern erstreckt.

Es wurden erhöhte oberflächennahe Lithiumwerte gemessen und zahlreiche Bohrziele ermittelt. Die geophysikalische Messungen ergänzen das oberflächennahe Soleprobenprogramm, das das Unternehmen 2018 auf dem Projekt durchgeführt hatte und das Werte von bis zu 1.031mg/L Lithium und 9.511 mg/L Kalium sowie ein günstiges Magnesium-Lithium-Verhältnis von 1,99 (wir berichteten https://www.goldinvest.de/aus-der-redaktion/109-portofino-resources-inc/1877-portofino-resources-proben-weisen-bis-zu-1-031-mg-l-lithium-nach) ergeben hatte.

Die jetzt abgeschlossenen geophysikalischen Messungen umfassten Vertikale Elektrische Sondierungen („VES“) an insgesamt 26 Standorten (17 auf dem Claimblock Condor und 9 auf dem Claimblock Pucara). Die geophysikalische Messung wurde von Keon S.A., einem geologischen Beratungsteam aus La Plata, Argentinien, durchgeführt. Die Ergebnisse wurden von Dr. Isidoro Shalamuk, dem geologischen Berater des Unternehmens in Argentinien, interpretiert.

Die Interpretation der neuen VES-Daten weist auf zahlreiche Zonen mit geringem Widerstand (d.h. Leitfähigkeit) unter den Konzessionsgebieten des Unternehmens hin. Als wahrscheinlichsten Grund für die Leitfähigkeit werden (möglicherweise lithiumhaltige) Solen angenommen. Die Leitfähigkeitsanomalien erstrecken sich von der Oberfläche bis zu einer Tiefe von rund 250 Metern und scheinen sich auch horizontal über mindestens 2,5 km zu erstrecken (durch das Konzessionsgebiet Condor). Basierend auf den zuvor identifizierten oberflächennahen Lithiumsoleergebnissen sowie den neuen VES-Ergebnissen hat das Unternehmen zahlreiche vielversprechende Bohrziele identifiziert.

Die VES-Technik ist eine Art der Widerstandsmessung, die häufig zur Erfassung geologischer und hydrogeologischer Eigenschaften im Untergrund verwendet wird. Besonders eignet sie sich für horizontale Schichtungen, wie sie in Salaren typischerweise vorkommen (Evaporitbecken). Die Messung besteht aus einer einfachen linearen Anordnung von Elektroden, die an jedem Teststandort zentriert werden und aus einem inneren Paar Spannungselektroden und einem äußeren Paar Stromelektroden bestehen. Der Abstand zwischen den Stromelektroden wird für eine höhere Tiefendurchdringung schrittweise vergrößert und die Spannungselektroden messen das Potenzial des von den primären Stromelektroden produzierten zweiten Feldes. Die resultierenden Daten werden dann zu einem Widerstandsprofil unter jedem Teststandort modelliert.

Portofino hat das Recht, eine 100-prozentige Beteiligung an 2 Mineralkonzessionen, den Claimblöcken Pucara und Condor, die 1.804 Hektar Land auf dem Salar del Hombre Muerto umfassen, zu erwerben. Livent Corporation produziert zurzeit Lithiumkarbonat auf seinem Betrieb Fenix im Salar rund 15 km südöstlich und Galaxy Resources entwickelt sein erstklassiges Projekt Sal de Vida rund 25 km nordöstlich des Projektgebiets.



