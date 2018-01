Portofino Resources bietet Wette auf das argentinische Lithiumdreieck

Ein wenig erinnert der aktuelle Lithiumboom an den Spielverlauf bei Monopoly. Am Anfang kosten die Grundstücke fast nichts und zum Schluss werden die Hotels für astronomische Summen gehandelt. Die Kunst für Investoren liegt darin einzuschätzen, in welcher Phase des Spiels wir uns befinden. Haben wir die Höchstpreise schon gesehen? Sicher ist, dass die besten Adressen im argentinischen Lithiumdreieck langsam vergeben sind.

So gut wie alle namhaften Player haben sich Plätze gesichert: Albemarle (NYSE: ALB), FMC Lithium (NYSE: FMC), Orocobre (ASX: ORE) sind in Argentinien aktiv. Die Liste der dort tätigen Explorer ist noch länger. Man denke nur an Galaxy Resources (ASX: GXY), Lithium Americas (TSXV: LAC), Lithium X (TSXV: LIX), Neo Lithium (TSXV: NLC), Millenial Lithium (TSXV: ML), Liberty One Lithium (TSX:LBY) oder zuletzt an NRG Metals (TSXV: NGZ). Zuletzt hat, wie berichtet, Lithium X für seine Aktionäre einen phantastischen Exit produziert. Der chinesische Investor NextView legte 265 Mio. CAD für den Sal de los Angeles Lithiumsalar auf den Tisch. Mittendrin im argentinischen Lithiumdreieck hat sich Portofino Resources (TSXV: POR; FRA: POT) eine beachtliche Ausgangsbasis geschaffen. Die Nachbarschaft ist zum Teil exquisit.

Aus unserer Sicht funktioniert Portofino wie eine Option auf den argentinischen Salarboom. Zwar hat das Unternehmen nicht den Vorteil der First Mover, aber aufgrund der hervorragenden Kontakte in Argentinien ist es dem Management gelungen, eine ganze Reihe von Grundstücken an den besten Adressen zu erwerben bzw. unter Option zu nehmen. Der Börsenwert von derzeit immer noch 5 Mio. CAD liegt deutlich unter dem aller anderen Unternehmen im argentinischen Lithiumdreieck. Im Folgenden wollen wir eine Übersicht über die Portofino-Liegenschaften geben.

Grundstück Nummer eins: Das Rio Grande Sur Projekt grenzt direkt an LSC Lithium. Portofino hat eine verbindliche Verkaufszusage für 100 Prozent an dem Projekt. Der endgültige Vertrag steht noch aus. Der Nachbar LSC hat soeben ein Bohrprogramm angekündigt und dürfte in absehbarer Zeit eine 43-101 Ressource vermelden. https://www.lsclithium.com/investor-centre/news-releases/press-release-details/2017/LSC-Lithium-Announces-Exploration-Update-on-Argentinian-Lithium-Projects/default.aspx

Grundstück Nummer zwei: Hier handelt es sich genau genommen um zwei Portofino-Projekte, Pucara und Del Condor. Portofino verfügt über eine verbindliche Verkaufszusage für 100 Prozent an beiden Projekten. Der endgültige Vertrag liegt noch bei den argentinischen Anwälten. Die beiden Salare gehören zum Hombre del Muerto Salar, auf dem sich unter anderem die Produktionsanlage von FMC befindet. NRG Metals besitzt sein Projekt fast in direkter Nachbarschaft angrenzend www.nrgmetalsinc.com/posts/nrg-completes-hombre-muerto-north-lithium-project-acquisition/

Grundstück Nummer drei: Portofino nennt das Projekt derzeit nur „Project II“. Aktuell liegt ein von Käufer und Verkäufer unterzeichnetet „Letter of Intent“ vor. Der abschließende Vertrag soll im ersten Quartal 2018 folgen. Das Projekt könnte für Portofino zum Company-Maker werden, meinst CEO David Tafel. Der Salar liegt im Süden des Lithiumdreiecks nur 50 Kilometer vom Neo Lithium Corp. entfernt, das soeben eine positive vorläufige Machbarkeitsstudie vorgelegt hat. www.neolithium.ca/news/press-releases-and-news/press-release-details/2017/Neo-Lithium-Files-Technical-Report-with-Positive-PEA-Results-on-its-3Q-Project-Showing-a-Capital-Cost-reduction-of-US985M/default.aspx

Ebenfalls nur 50 Kilometer westlich von diesem Portofinoprojekt entwickelt Bearing Resources in Chile einen Salar. In Kürze wird dort die Machbarkeitsstudie erwartet: http://www.bearingresources.ca/announcements/bearing-announces-phase-1-brine-process-testing-results-production-of-lithium-carbonate-samples-immi

Wealth Minerals hat in Chile, nur 20 Kilometer von Portofino „Project II“ mit Bohrungen begonnen. https://wealthminerals.com/news/wealth-transitions-from-acquisitions-to-development-commences-drilling-at-laguna-verde-completes-atacama-and-trinity-geophysical-surveys/ und NRG will 80 Kilometer nord-östlich von Portofino ebenfalls in Kürze bohren: https://www.nrgmetalsinc.com/posts/nrg-makes-lithium-discovery-at-the-salar-escondido-project-in-catamarca-argentina/

Für künftigen Newsflow ist also wahrlich gesorgt. Die vielen Aktivitäten zeigen, wie dynamisch die Entwicklung in Argentinien derzeit ist. Um das Bild vom Monopolyspiel aufzugreifen: Jetzt kommen die Häuser auf die Grundstücke! Das sollte vorläufig noch für steigende Preise sorgen. Für das kommende Jahr wird Portofino selbst die Lithiumgehalte einiger seiner Projekte gemäß 43-101 Standard ermitteln. Die zu erwartenden guten Nachrichten von den Nachbarn, aber auch eigene News dürften der Bewertung von Portofino sicher nicht schaden.

