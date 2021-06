Porsches IPO-Phantasien treiben VW-Aktie

1. Volkswagen (WKN 766403)

Der meistgehandelte Wert auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist am Mittwoch erneut die Volkswagen-Aktie. Nachdem VW über den Börsengang seiner Batterie-Sparte nachdenkt, werden nun auch Gerüchte über einen möglichen Börsengang der VW-Tochter Porsche laut. Die VW-Papiere setzen ihren Aufwärtstrend weiter fort und gewinnen rund 1,7%. Damit steht bei der Aktie auf Monatssicht bereits ein Plus von über 8,5% zu Buche. Weitere Kurswerte können Sie unserer brandneuen Performance-Übersicht auf den Wertpapier-Factsheets entnehmen.



2. Lufthansa (WKN 823212)

Auch die Papiere der Lufthansa sind am Mittwoch unter Stuttgarter Anlegern gefragt. Wie die Lufthansa verkündete, rechnet man im Sommer mit einer steigenden Nachfrage nach Flugtickets. Die Fluggesellschaft will dafür rund 50 Flugzeuge reaktivieren. Außerdem plant die Lufthansa ihre Schulden beim Staats so schnell wie möglich zurückzuzahlen. Die Aktie notiert knapp 2% fester.



3. Bayer (WKN BAY001)

In einem recht freundlichen Marktumfeld legen auch die Papiere der Bayer AG um rund 0,7% zu. Doch ein Blick auf die Performance-Übersicht auf dem Bayer-Factsheet zeigt: Aktionäre hatten nicht viel Spaß mit dem Papier. In den letzten drei Jahren halbierte sich der Unternehmenswert der Gesellschaft sogar.