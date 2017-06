Porsche: Sportlich in die Zukunft

Im vergangenen Geschäftsjahr 2016 lieferte Porsche insgesamt 238.000 Fahrzeuge aus. Dies entspricht einer Steigerung von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das operative Ergebnis kletterte im vergangenen Geschäftsjahr um 14 Prozent auf 3,9 Mrd. Euro. "In den Kundenzufriedenheitswerten, zum Beispiel bei J. D. Power, liegen wir ganz vorn. Außerdem haben wir mehr als 3.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Und Weltmeister im Motorsport sind wir neben dem Sieg im traditionsreichsten Rennen der Welt in Le Mans auch noch geworden", so Vorstandschef Oliver Blume auf dem Internet-Auftritt des Unternehmens. Porsche will, so die Strategie des Unternehmens, die exklusive und sportliche Mobilität von morgen prägen. Die Analysten der Schweizer Großbank UBS haben die Aktie von Porsche nach der angekündigten Übernahme des Software-Entwicklers PTV auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die Transaktion sei die erste dieser Art seit 2014 und passe zur Investmentstrategie des Mehrheitseigners von Volkswagen, an der Porsche 52 Prozent der Anteile hält.

Seit etwa einem Jahr im Trendkanal



Die Aktie von Porsche bewegt sich seit etwa einem Jahr in einem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei etwa 49,50 Euro verläuft. Zuvor könnte die 200-Tage-Linie den Kurs nach unten absichern - der gleitende Durchschnitt befindet sich aktuell bei 50,75 Euro. Mit einem Faktor-Zertifikat Long auf Porsche (WKN VN5EWG) können kurzfristig orientierte wie risikofreudige Anleger, die in den kommenden Wochen von einer schnell steigenden Porsche-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 5 überproportional davon profitieren. Sollte die Aktie von Porsche indes den eben erwähnten Aufwärtstrendkanal nach unten verlassen, scheint ein sofortiger Ausstieg aus dem Zertifikat ratsam.

Tageschart: Porsche Vz. (in Euro)