Porsche-Neuzulassungen steigen trotz Corona-Krise bis zu 53 Prozent, während Konkurrenz hohe Einbußen erleidet

53 Prozent Zulassungs-Anstieg im Januar gegenüber Vorjahresmonat

19,9 Prozent Absatzplus in Europa im ersten Quartal

Weltweiter Absatzrückgang deutlich geringer, als bei Konkurrenz

Mitarbeiter-Prämie in Höhe von 9.700 Euro trotz Corona-Krise

Im Januar wurden in Deutschland rund 53 Prozent mehr Porsche-Fahrzeuge zugelassen, als im Vorjahresmonat. Im selben Zeitraum verringerte sich die Anzahl der Zulassungen über alle Marken und Fabrikate hinweg um 7 Prozent. Wie aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervorgeht, erleidet Porsche zudem über das gesamte erste Quartal hinweg bedeutend geringere Einbußen, als die deutsche sowie internationale Konkurrenz.

Gegenüber dem Vorjahresquartal lieferte Porsche trotz Corona-Krise 19,9 Prozent mehr Fahrzeuge innerhalb Europas aus. Weltweit verringerte sich der Porsche-Absatz hingegen um 4,6 Prozent. Wie die Infografik aufzeigt, fällt der Rückgang, verglichen mit anderen Auto-Konzernen, sehr gering aus.

So setzte Tesla im ersten Quartal 12,8 Prozent weniger Fahrzeuge ab, als noch im Jahr 2019. Bei Daimler sind es Minus 14,9 Prozent, bei BMW sogar 20,6 Prozent. Konzernübergreifend schlägt der Weltmarkt-Rückgang mit 24,6 Prozent zu Buche.

Auch in puncto Mitarbeiterprämien sticht Porsche hervor. Während einzelne Unternehmen sogar um ihr Überleben bangen, schüttet der Stuttgarter Auto-Konzern jeweilig 9.700 Euro an die Angestellten aus.

„Zwar geht die Corona-Krise auch an Porsche nicht komplett spurlos vorbei“, so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. „Doch ein Branchenvergleich führt vor Augen, dass der Kraftfahrzeughersteller verhältnismäßig glimpflich davon zu kommen scheint. In einigen Staaten und Regionen erhöhte sich der Absatz sogar. Dass sich der Börsenkurs dennoch um rund 31 Prozent verringerte, könnte Investoren aufhorchen lassen“.

Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken:

https://kryptoszene.de/porsche-neuzulassungen-steigen-trotz-corona-krise-bis-zu-53-prozent-waehrend-die-konkurrenz-hohe-einbussen-erleidet/

