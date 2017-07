Porsche: Chance von 152 Prozent

Nie zuvor konnte der Sportwagenhersteller in der ersten Hälfte eines Geschäftsjahres so viele Fahrzeuge ausliefern. Treiber des Wachstums und volumenstärkste Baureihe bleibt nach Angaben des Unternehmens der Macan. Den prozentual kräftigsten Zuwachs erzielte indes der neue Panamera. Der viertürige Sportwagen legte in Sachen Verkaufszahlen um 54 Prozent zu. Als größter Einzelmarkt etablierte sich China mit einer deutlichen Steigerung um 18 Prozent auf 35.864 Fahrzeuge. Für Vertriebsvorstand Detlev von Platen belegen die Zahlen, dass Porsche mit dem neuen Panamera ein großer Wurf gelungen ist. "Die Begeisterung der Kunden ist überwältigend. Mit seinen Hybrid-Varianten und dem neuen Sport Turismo wird uns der Panamera weiteren Schub geben", so von Platen. Die Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs stufen die Aktie des Mehrheitsaktionärs der im DAX notierten Volkswagen derzeit mit "Buy" und einem Kursziel von 82 Euro ein.







Seit einem Jahr im Trendkanal



Zum Chart. Die Aktie von Porsche bewegt sich in einem mittelfristigen, seit etwa einem Jahr bestehenden Aufwärtstrendkanal. Die untere Begrenzungslinie des Aufwärtstrendkanals verläuft aktuell bei etwa 49 Euro. Das aktuelle Jahrestief wurde Mitte April bei 47,97 Euro markiert. Unlängst konnte die Autoaktie außerdem die 200-Tage-Linie nach oben überwinden. Der gleitende Durchschnitt verläuft aktuell bei 51,26 Euro.



Mit einem Mini Future Long (WKN SE1APE) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden Porsche-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 2,6 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt aktuell 35 Prozent. Bitte beachten Sie: Der Einstieg in diese spekulative Position sollte stets mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs erfolgen. Dieser kann hier unter dem aktuellen Jahrestief im Basiswert bei 47,85 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,57 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel für die Porsche-Aktie kann um 82 Euro liegen. Das Chance-Risiko-Verhältnis bei dieser Trading-Idee beläuft sich somit auf 7,4 zu 1.





Tageschart: Porsche (in Euro)