Polytec - Zweite Jahreshälfte sollte besser werden

Polytec (ISIN AT0000A00XX9, Euro 5,09) rutschte wie erwartet im zweiten Quartal klar in die roten Zahlen. Der auf hochwertige Kunststofflösungen spezialisierte Automobilzulieferer litt unter den Produktionsstillständen bei Kunden im Berichtszeitraum und musste somit selber auch Werke schließen. Besonders schwach waren die Monate April und Mai, während es im Juni zu einer leichten Erholung kam. Der Quartalsumsatz sackte um 42% auf 93,2 Mio. Euro ab. Dabei rutschte das EBIT mit -9,7 (Vorjahresquartal: +7,0) Mio. Euro tief in die roten Zahlen. Unter dem Strich lag das Quartalsergebnis bei -10,3 Mio. Euro, was -0,48 Euro je Aktie entspricht. Der Vorstand hebt hervor, dass die finanzielle Ausstattung jederzeit eine Dividendenzahlung ermöglicht hätte (die Ausschüttung wurde bekanntlich gestrichen) und verweist auf eine Eigenkapitalquote von 40% sowie auf leicht gesunkene Nettofinanzverbindlichkeiten von 153 Mio. Euro. Somit sei Polytec „robust aufgestellt“. Auch wir werten die Bilanzrelationen im Branchenvergleich als überdurchschnittlich solide.

Für die zweite Jahreshälfte zeigt sich der Vorstand aufgrund der sich seit Juni 2020 schrittweise verbessernden Geschäftsentwicklung „vorsichtig optimistisch“ und geht auf Basis der aktuell kommunizierten Abrufe von einem Umsatz von rund 520 Mio. Euro aus. Dies würde somit einem Umsatz in der zweiten Jahreshälfte von rund 278 Mio. Euro nach 242 Mio. Euro im ersten Halbjahr entsprechen, was somit einen leichten Erholungstrend signalisieren würde. An der Börse ist der Pessimismus so hoch, dass Polytec nur noch rund zum halben Buchwert gehandelt wird.

Wir halten dies für übertrieben und sehen auch Nachholpotential zu vielen deutschen Automobilzulieferern. Polytec ist für risikobereite Nebenwertefreunde antizyklisch und spekulativ ein Kauf.“