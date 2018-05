Politische Unsicherheit lastet auf Italien

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

Köln (aktiencheck.de) - Der italienische Präsident Sergio Mattarella hat nach längerem politischem Patt sein Veto gegen die Entscheidung der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega Nord eingelegt, den Euroskeptiker Paolo Savona zum Finanzminister zu wählen, so die Experten von AXA Investment Managers (AXA IM).



Laut Mattarella sei die Entscheidung durch die Tatsache gerechtfertigt gewesen, dass die neue Regierung nicht für ein Versprechen, den Euro zu verlassen, gekämpft habe. Deshalb habe Moody's das Kreditrating von Italien unter Beobachtung gestellt.









Im Zuge der Unsicherheit seien europäische Aktien gefallen. Italiens FTSE MIB (ISIN: IT0003465736, WKN: 145814) sei am Dienstag um 3 Prozent gefallen, während auch der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) und der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) einige Verluste hätten hinnehmen müssen. Der in der vergangenen Woche begonnene Ausverkauf von italienischen Staatsanleihen habe sich fortgesetzt, wobei die Rendite der zweijährigen Papiere die 2-Prozent-Marke überschritten habe.Laurent Clavel, Head of Macroeconomic Research, AXA IM: "Aus makroökonomischer Sicht sind die Auswirkungen auf kurze Sicht eher neutral, da sie die Aussicht auf eine populistische Regierung, die auf dem besten Weg zu einer unsoliden Haushaltspolitik und Konfrontation mit den europäischen Partnern und Institutionen war, zunichtemachen. Mittelfristig bleiben jedoch Risiken bestehen. Obwohl Mattarella von vielen Seiten für seine Entscheidung heftig kritisiert wurde und sogar ein Amtsenthebungsverfahren diskutiert wurde, glauben wir, dass dies unwahrscheinlich ist, da Mattarella nach der Verfassung sowohl den Premierminister als auch die Minister bestimmen darf."Mit Blick auf die Zukunft könnten die Experten von AXA IM eine Reihe von Möglichkeiten nicht ausschließen. Mattarella habe dem ehemaligen IWF-Exekutivdirektor Carlo Cottarelli das Mandat zur Bildung einer technokratischen Regierung übergeben. Cottarelli werde die Nachfolge von Paolo Gentiloni als Premierminister antreten, aber wahrscheinlich keine Mehrheit finden und das Land zu Neuwahlen führen.Jüngste Umfragen würden darauf hindeuten, dass die Lega Nord im Vergleich zum 4. März um etwa 8 Punkte zulegen würde, die Fünf-Sterne-Bewegung sei stabil, während Forza Italia und PD etwas an Boden verlieren würden. (Ausgabe vom 29.05.2018) (3005.2018/ac/a/d)