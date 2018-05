Politische Risiken bestimmen die Nachrichtenlage

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Hamburg (aktiencheck.de) - Seit Mitte April hat der US-Dollar in jeder Woche gegenüber dem Euro aufgewertet, auch bedingt durch Sorgen um Italiens wiedergewonnene Ausgabefreude und durch die erneute politische Unsicherheit in Spanien, so die Analysten der Berenberg im aktuellen "Märkte-Monitor".



Der Aufschlag italienischer gegenüber deutschen zehnjährigen Staatsanleihen habe am Freitag mit mehr als 200 Basispunkten das höchste Niveau seit der französischen Präsidentschaftswahl vor gut einem Jahr erreicht.









Nach der starken Erholung der Aktienmärkte würden die Analysten der Berenberg weiteres Aufwärtspotenzial vorläufig als begrenzt erachten, auch wenn es zuletzt positive Gewinnrevisionen für die meisten Aktienregionen gegeben habe. Die politischen Risiken seien wieder gestiegen, während die Konjunkturdaten weiterhin enttäuscht hätten, vor allem in der Eurozone. Warnsignale kämen auch vom Sentiment: US-Privatanleger seien wieder optimistischer gestimmt, das Angstbarometer VIX sei weiter gefallen und die Put-Call-Ratio für den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei historisch niedrig. Hoffnung habe hingegen gemacht, dass die negativen Konjunkturüberraschungen langsam auslaufen sollten.Kurzfristiger AusblickPolitische Risiken würden die Nachrichtenlage bestimmen. Zwar scheine derzeit zwischen den USA und China kein Handelskrieg zu drohen, jedoch stünden weiterhin mögliche US-Zölle gegen die EU im Raum. Zudem hätten die USA das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt und würden mit neuen Sanktionen drohen. Auch der unklare Verhandlungskurs zwischen den USA und Nordkorea sorge für Verunsicherung. In Italien sei die Regierungsbildung zunächst gescheitert, sodass die Unsicherheit bis hin zu möglichen Neuwahlen anhalte - auch Spanien könnte Ähnliches drohen.Diesen Mittwoch stünden die Inflationsdaten aus Deutschland, die Q1 BIP-Schätzung der USA und US-Verbrauchervertrauen im Fokus. Am Ende der Woche dürfte die Inflationsrate der Eurozone anziehen, während die europäischen Industrie-Einkaufsmanagerindices einen Boden finden sollten. Die Märkte dürften am Freitag sensibel auf die US-Arbeitsmarktdaten reagieren. Danach dürften die FED und EZB-Entscheidungen in der übernächsten Woche in den Blickpunkt rücken. (29.052018/ac/a/m)