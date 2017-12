Politik als Treiber für Gold- und Kupferpreis

Besonders große Sprünge machte der Goldpreis in 2017 nicht, aber er befindet sich im Plus. Für Kupfer wird weiterhin ein Angebotsdefizit vorausgesagt

Politische Entscheidungen und die Geldpolitik sind sicher mit verantwortlich für die Entwicklung des Goldpreises. Experten vermuten, dass die Europäische Zentralbank ihre geldpolitische Maßnahmen etwas zurückschrauben wird. Auch die FED will in den nächsten Jahren ihre Anleihen-Engagements verringern. Die Commerzbank prognostiziert für 2018 sogar drei weitere Zinsschritte durch die FED. Damit sollte die Geldpolitik eigentlich gegen einen höheren Goldpreis sprechen. Doch die anziehende Inflation dürfte die Realzinsen niedrig halten. Dies ist dann sicherlich nicht hinderlich für einen Goldpreisanstieg.

Wenn dann im neuen Jahr auch noch die Nachfrage nach physischem Gold ansteigt – denn Barren und Münzen waren 2017 nicht besonders stark nachgefragt - dann hilft dies dem Preis des Edelmetalls nach oben. Schwellenländer-Zentralbanken wie etwa von Kasachstan, die kräftig Gold gekauft haben, könnten auch in 2018 weiter aufstocken.

Politische Unsicherheiten und Krisenherde wird es auch im neuen Jahr geben. Dies treibt in der Regel ebenfalls den Goldpreis. Der Goldpreis könnte also in 2018 zulegen und so auch die Goldunternehmen stärken. Zu denken wäre etwa an Rye Patch Gold, die in ihrer Florida Canyon Goldmine in Nevada bereits produzieren. Erwartet werden jährlich etwa 75.000 Unzen Gold. Die Mine gehört zu 100 Prozent Rye Patch Gold und liegt im bergbaufreundlichen Nevada.

Dazu kommt noch die geplante Steuerreform in den USA, die die Wirtschaft ankurbeln dürfte. Dies wiederum wäre gut für das Konjunkturmetall Kupfer und dürfte so Kupfergesellschaften wie etwa Altona Mining erfreuen.

Altona Mining besitzt mit seinem Cloncurry-Kupferprojekt in Australien ein genehmigtes Projekt, das rund 1,67 Millionen Tonnen Kupfer an Ressourcen innehat. Die gerade stattfindende Fusion von Altona mit Copper Mountain wird vermutlich im Frühjahr 2018 unter Dach und Fach sein und wird von Experten positiv bewertet.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



