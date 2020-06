Plus 50 Prozent in einer Woche - Airbus hebt ab

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Der Kursaufschwung an den Aktienmärkten hat zuletzt einen neuen Anstrich bekommen.

In der Anfangsphase wurde die Erholung ja großteils von den potenziellen Krisengewinnern angeführt. In den vergangenen Tagen hingegen standen die vermeintlichen „Nachzügler“ ganz oben auf den Gewinnerlisten. Gefragt waren vor allem Aktien von Unternehmen, die von den zahlreichen Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur sowie den beschlossenen Rettungspaketen profitieren dürften. Genau dazu zählt zum Beispiel der Airline-Sektor. Die Aktie von Airbus , die während des Kurseinbruchs im Frühjahr fast zwei Drittel ihres Börsenwertes verloren hatte, konnte alleine in der ersten Juni-Woche um 50 Prozent zulegen.

Zwei wikifolios auf Allzeithoch

Der langjährige Börsenprofi Walter Peters ( riu ) hat davon gleich in mehreren seiner Musterdepots profitieren können.