Plus 40%: Wer vom Börsen-Hype profitiert

1. Deutsche Telekom (WKN 555750)

Sowohl Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett als auch einer der größten DAX-Gewinner ist heute die Aktie der Deutschen Telekom. Der Konzern legte am Morgen eine neue Strategie vor. Das Unternehmen will in den kommenden Jahren stärker wachsen und den Anteil der amerikanischen Konzern-Tochter T-Mobile US über 50% aufstocken, um somit stärker vom gut laufenden US-Geschäft zu profitieren. Aktionären scheint der Plan zu gefallen – die Aktie notiert rund 1,2% fester.



2. Sino (WKN 576550)

Einen signifikanten Kursprung macht am Vormittag die Aktie der Beteiligungsgesellschaft SINO AG. Wie am Morgen bekannt wurde, kam es bei der Trading-App Trade-Republic, an der SINO frühzeitig beteiligt war und noch immer ist, zu einer deutlichen Kapitalerhöhung. Trade Republic wird nach der jüngsten Investorenrunde mit 5,3 Milliarden Euro bewertet. Das freut auch die Aktionäre von SINO: Die Aktie legt zeitweise über 40% zu.



3. E.ON (WKN ENAG99)

Auch die Papiere des Energie-Versorgers E.ON werden heute in Stuttgart rege gehandelt. Die Aktie verliert am heutigen „Ex-Tag“ rund 3,8%. Auf der gestrigen Hauptversammlung bestärkte die Konzernführung ihr Dividendenversprechen und will den Aktionären bis einschließlich 2023 jährlich eine mindestens 5% höhere Dividende ausschütten.