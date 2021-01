Plug Power und BioNTech im Fokus!

Dow Jones

Auch in den USA wird der Amtsantritt Joe Bidens und der Beginn der Berichtssaison von Investoren scheinbar herbeigesehnt: Denn auch der Dow Jones stabilisierte sich zuletzt auf hohem Niveau, ohne nach oben auszubrechen. Anleger scheinen also auch hier auf neue Impulse zu warten.

Für weiter gute Laune bei seinen Aktionären sorgt der Wasserstoff-Konzern Plug Power (WKN A1JA81). Nachdem in der vergangenen Woche ein Deal mit der SK Group über 1,5 Milliarden US-Dollar unter Dach und Fach gebracht wurde, konnte Plug in dieser Woche eine weitere große, strategische Partnerschaft verkünden: So soll ein Joint Venture mit dem französischen Renault-Konzern für weiteres Wachstum sorgen. Während die Plug Power-Aktie weiter zulegte, konnte die Renault-Aktie (WKN 893113) von dieser Meldung nicht profitieren.

Weiter gefragt unter Stuttgarter Anlegern ist auch in dieser Woche die Aktie des Mainzer Impfstoff-Herstellers BioNTech (WKN A2PSR2). Das Unternehmen kündigte mit seinem Impfstoff-Partner Pfizer (WKN 852009) an, die Produktion des neuen Covid-19-Vakzins auf bis zu zwei Milliarden Impfdosen zu erhöhen. Angesichts einer starken Nachfrage aus der EU und anderen Ländern kam diese Nachricht bei Investoren offenbar gut an.

