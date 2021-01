Bei Plug Power kommt der Himmel immer näher

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Der Boom bei Wasserstoff-Aktien setzt sich unvermindert fort. Zu Jahresbeginn hat sich das Tempo bei einigen Werten sogar noch einmal beschleunigt. So zum Beispiel bei der Aktie von Plug Power, die in den ersten Handelstagen des neuen Jahres fast 60 Prozent an Wert gewonnen hat.

Und das, nachdem der Kurs in 2020 bereits von drei Euro auf rund 35 Euro explodiert war. Auslöser der jüngsten Rally war die Meldung, dass sich die südkoreanische SK Group mit 1,5 Milliarden US-Dollar an Plug Power beteiligt und dafür knapp zehn Prozent der Anteile übernimmt. Zudem ist zusammen mit dem amerikanischen Brennstoffzellen-Spezialisten die Gründung eines Joint Ventures geplant, um Brennstoffzellensysteme, Wasserstofftankstellen und Elektrolyseure für den asiatischen Markt zu entwickeln. In Südkorea investiert die Regierung gerade massiv in den Aufbau eines Marktes für grünen Wasserstoff und dessen Wertschöpfungskette.

Gewinnmitnahmen trotz Zukunftsfantasie

Bei wikifolio.com ist Plug Power im abgelaufenen Jahr zu einer der Lieblingsaktien vieler Trader geworden. Nach dem erneuten Kurssprung überwogen in den vergangenen Tagen aber die Verkäufe – frei nach dem Motto „sell on good news“. Begründet wird der (Teil-)Ausstieg zum Beispiel mit fundamentalen Bewertungsbedenken, Kursübertreibungen oder der „langsam echt unrealistischen Kursentwicklung“. Christian Mallek von der SIGAVEST Vermögensverwaltung kommentiert den Chart der Aktie mit „heiß gelaufen und Fahnenstange“. Unabhängig davon weisen viele Trader aber auch auf die ihrer Meinung nach langfristig positiven Zukunftsaussichten des Unternehmens hin, das sich zu einer der Top-Player in der Wasserstoff-Branche entwickelt hat.

Ein Gefühl wie in einem Fahrstuhl

Aus diesem Grund und wegen der unverändert hohen Dynamik des Börsenaufschwungs bleiben die meisten Akteure bei der Aktie zumindest teilweise investiert. „Nach 300 Prozent Kursplus habe ich Teilgewinne mitgenommen. Ich rechne demnächst mit einem moderaten Kursrückgang. Für die Zukunft bin ich bei Plug Power sehr optimistisch gestimmt“, sagt etwa Horst Alber ( Alber ). In seinem auf Allzeithoch notierenden wikifolio Ethisch-ökologischer Mix ist Plug Power aktuell immer noch die drittgrößte Position. Und dabei hat der Trader ein richtig gutes Gefühl: „Bei Plug Power kommt man sich vor wie in einem Fahrstuhl. Die Aktie fährt senkrecht nach oben.“ Bei seinen Teilverkäufen erzielte der seit 30 Jahren an der Börse aktive Alber Gewinne von bis zu 369 Prozent. Sein Musterdepot kommt seit Ende 2017 auf einen Wertzuwachs von 78 Prozent. Das entspricht einem Jahresplus von durchschnittlich 20 Prozent.

Alber DE000LS9MY68

Bei Uwe Harich ( Globalist ) bildet die Aktie von Plug Power sogar den eindeutigen Schwerpunkt seines im Sommer 2019 gestarteten wikifolios Global-NewMobility. Der Depotanteil von 27 Prozent resultiert dabei vor allem aus den deutlich gestiegenen Kursen. Eingestiegen war der Trader bei dem Titel nämlich schon im Startquartal 2020. Und bis zum Anfang der laufenden Woche wurde kein Stück aus der Hand gegeben. Erst am Montag hat er sich von einem Teil der Position getrennt und dabei ein Plus von unfassbaren 1.088 Prozent realisiert. „Nachdem die Börsen in der vergangenen Woche außer Rand und Band waren, erwarte ich für die kommende Woche eine Korrektur, die durch Gewinnmitnahmen bestimmt wird. Besonders der Sektor Wasserstoff/Brennstoffzellen hatte ja einen fulminanten Anstieg, so dass hier Gewinnmitnahmen zu erwarten sind“, postete Harich am Wochenende. An seiner grundsätzlich positiven Marktstimmung ändere das aber nichts. In dem mit 164 Prozent vorne liegenden Musterdepot konzentriert sich der Trader auf Tech-Unternehmen, die sich mit der Entwicklung von zukunftsweisenden Antriebssystemen beschäftigen.

Globalist DE000LS9PSF4

