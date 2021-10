Bei Plug Power kehrt die Euphorie zurück

Über 40 Prozent ist die Aktie von Plug Power in den vergangenen sechs Handelstagen an den US-Börsen gestiegen. Allein gestern ging es um rund 13 Prozent nach oben. Auslöser dieser Rallye dürften Meldungen über zwei neue Kooperationen des amerikanischen Wasserstoffkonzerns gewesen sein.

Zum einen wird das Unternehmen künftig mit dem US-Energieriesen Phillips 66 zusammenarbeiten, der u.a. Wasserstoffproduktionsanlagen betreibt. Zum anderen wird Plug Power den europäischen Luftfahrtkonzern Airbus beim Bau von emissionsfreien Flugzeugen unterstützen. Das mittlerweile auch im DAX gelistete Unternehmen will solche Airlines bis zum Jahr 2035 auf den Markt bringen und setzt dabei stark auf den grünen Wasserstoff als Energiequelle.

Analysten rechnen aufgrund der neuesten Nachrichten mit einer Anhebung der mittelfristigen Ziele durch den Vorstand von Plug Power. Morgan Stanley hat die Aktie deshalb von Equal-Weight auf Overweight gestuft und das Kursziel von 35 auf 40 US-Dollar erhöht. Gestern lag der Schlusskurs in New York bei 33,59 Euro. Im europäischen Handel kletterte die Aktie heute Morgen auf 30 Euro, was umgerechnet einem Niveau von 34,80 Dollar entspricht. Der Anstieg der vergangenen Tage scheint sich also fortzusetzen. Und vielleicht gibt es heute schon die nächsten „good news“.

Wie wikifolio-Trader Michael Flender ( GoldeselTrading ) in seinem Kommentar vor dem Börsenstart erwähnte, ist bei dem Konzern heute nämlich Kapitalmarkttag. Der perfekte Anlass, um die finanziellen Auswirkungen der neuen Kooperationen noch etwas konkreter zu beziffern. Der Vollzeit-Trader hatte bei der Aktie vor gut drei Wochen in dem wikifolio Goldesel Stockpicking USA eine Position eröffnet, die jetzt mit 35 Prozent im Plus liegt. „Neues Allzeithoch im wikifolio, zuletzt vor allem auch dank Plug Power“, postete Flender, der ein Viertel des Bestands heute Morgen aber erst mal mit Gewinn verkauft hat. Seit der Eröffnung des Musterdepots im Juni 2018 sprang ein Plus von 80 Prozent oder 19 Prozent p.a. heraus. DAX und Euro Stoxx wurden damit klar geschlagen. Der Nasdaq Composite entwickelte sich mit einem Wertzuwachs von 106 Prozent noch etwas besser. In den vergangenen Wochen jedoch gelang dem Trader mit seinem Portfolio auch gegenüber dieser Benchmark eine deutliche Outperformance.

+79,9 % seit 05.06.2018

+28,0 % 1 Jahr

0,88× Risiko-Faktor

EUR 132.814,55 investiertes Kapital

GoldeselTrading DE000LS9ND39

In dem wikifolio Ethisch-ökologischer Mix von Horst Alber ( Alber ) ist Plug Power mit über 13 Prozent Anteil sogar die größte Holding. Zweistellige Werte erreicht hier sonst nur noch die Aktie von Biontech mit 11 Prozent. Der Trader ist bei dem Wasserstoff-Titel seit Anfang Juni durchgängig dabei. Gestern Abend wurden kleinere Stückzahlen mit bis zu 18 Prozent Gewinn verkauft. Mittelfristig bleibt Alber aber trotzdem sehr zuversichtlich: „Plug Power ist in den letzten Tagen stark gestiegen, aufgrund sehr guter Unternehmensnachrichten. Ich habe daher kleinere Gewinne mitgenommen. Insgesamt sieht es für weitere Anstiege der Aktie gut aus.“

Der seit 30 Jahren an der Börse agierende Trader hat sein Musterdepot seit Ende 2017 nahezu verdoppelt. Im Jahresdurchschnitt brachte es das wikifolio damit auf ein Plus von über 19 Prozent. Aufgenommen werden grundsätzlich nur Aktien von Unternehmen, die nach Meinung des Traders strenge ethische, ökologische und nachhaltige Kriterien erfüllen sowie umwelt- und sozialverträgliche Produkte, Technologien oder Dienstleistungen anbieten.

+96,9 % seit 29.12.2017

+35,8 % 1 Jahr

0,63× Risiko-Faktor

EUR 270.117,29 investiertes Kapital

# Name ISIN Handelsvolumen (in Euro) Alle Trades Käufe 1 TeamViewer DE000A2YN900 2 508 449,02 923 80% 2 Ahlers DE0005009740 - 678 100% 3 HelloFresh DE000A161408 1 479 026,15 311 68% 4 Varta DE000A0TGJ55 553 824,53 309 53% 5 Westwing Group DE000A2N4H07 710 435,07 290 65% 6 CropEnergies DE000A0LAUP1 746 559,23 275 85% 7 Adler Group LU1250154413 435 717,85 255 53% 8 Apple US0378331005 878 501,45 242 59% 9 Alibaba (ADR) US01609W1027 233 110,83 237 68% 10 Plug Power US72919P2020 862 559,13 236 50%

Alber DE000LS9MY68

