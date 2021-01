Plug Power: Die Überhitzung wird abgebaut

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Der ohnehin sehr dynamische Anstieg, den die Plug Power-Aktie seit Anfang November vollzieht, hat sich im Januar noch einmal erheblich beschleunigt. Fast senkrecht stiegen die Notierungen an und sowohl am 7. wie auch am 12. Januar wurden Kurslücken gerissen.

In der Spitze drang der Wert am 13. Januar auf ein neues Allzeithoch bei 73,90 US-Dollar vor. Anschließend nahmen die Anleger ihre Gewinne mit, sodass der Kurs in eine Konsolidierung einschwenkte. Sie hat den Kurs bis zum Freitag auf ein Tief bei 57,32 US-Dollar zurückfallen lassen. Damit wurde die Kurslücke vom 12. Januar bis auf wenige Cent bereits geschlossen.

Noch offen ist das Gap vom 7. Januar zwischen 36,87 und 43,58 US-Dollar. Es ist noch relativ weit entfernt und bevor es erreicht werden kann, müssen die Verkäufer einen Rückfall unter das Tief vom 11. Januar bei 47,62 US-Dollar erzwingen. Wird auch die zweite Kurslücke geschlossen, könnte auch der 50-Tagedurchnitt bei 34,89 US-Dollar ebenfalls erreicht werden.

Gelingt es den Käufern jedoch, die Plug Power-Aktie kurzfristig zu stabilisieren und den steilen Abwärtstrend seit dem neuen Allzeithoch zu brechen, könnte ein erneuter Anstieg über die Marke von 70,00 US-Dollar erfolgen. Auf dem Niveau von 73,90 US-Dollar angekommen, sollten die Bullen jedoch darauf achten, dass kein Doppeltop entsteht. Ein signifikanter Anstieg über das Allzeithoch ist deshalb erforderlich.





