Plug Power: Sensation!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power hat am Dienstagmorgen wohl die meisten Analysten überrascht. Das US-Unternehmen konnte direkt zum Handelsbeginn die bisherigen Sorgen und Nöte der vergangenen Tage rasch wieder beiseite legen. Es ging um immerhin gut 4 % aufwärts. Die Entwicklung ist umso bemerkenswerter, als damit noch ein weiteres gutes Signal gesetzt wurde.

Plug Power: Das ist erstaunlich

Immerhin überkreuzte der Wert damit unmittelbar auch wieder die wichtige Grenze von 50 Euro. Dies wiederum haben Chartanalysten nach den vorhergehenden schwächeren Tagen nicht mehr so rasch erwartet. Kurz vor dem Wochenende war es für den Kurs deutlich unter diese Schallmauer gegangen und am Montag eröffnete der Handel bei weniger als 47 Euro.

Zur Einordnung: Dennoch ist das Ergebnis der vergangenen fünf Tage mit einem Plus von 12 % weiterhin positiv. In einem Monat ging es rechnerisch um satte 91 % aufwärts. Vor allem im 3-Monats-Bild ist ein klarer Aufwärtstrend zu sehen. Die Aktie konnte gleich + 257 % zulegen. Deshalb hat sich an der Einschätzung wenig geändert.

Es kam schlicht zu Gewinnmitnahmen, weil der Kurssprung in den vorhergehenden Tagen zu groß erschien. Plug Power profitiert von der Amtseinführung von Joe Biden als US-Präsident. Dieser Profit bezieht sich darauf, dass das Unternehmen mit Investitionen in den Klimaschutz rechnen darf.

In Kalifornien gab es bereits erste Ansätze, nun die Alternativen Energien mit Milliarden-Beträgen zu fördern. Als US-Unternehmen dürfte Plug Power davon profitieren. Die Börsen erinnern sich. Bei Kursen von mehr als 51 Euro winkt nun ein fast freies Feld. Es gibt bis zu 60 Euro keine nennenswerten Hindernisse mehr.

Dies wird auch von technischen Analysten recht positiv eingeschätzt. Die Werte sind in jeder zeitlichen Dimension nach dem Momentum, der relativen Stärke und verschiedenen GDs positiv.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.